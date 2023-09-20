指賴清德出手處理陳吉仲 黃子哲：小英男孩不敵台獨金孫
農業部長陳吉仲為進口蛋爭議請辭，國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲今（20）日表示，即便昨天陳吉仲開了二次記者會後辭職，連總統蔡英文、行政院長陳建仁都在第一時間慰勉陳吉仲，但副總統賴清德卻神隱許久，未置一詞，直到今天在民進黨中常會上才勉強說出「肯定陳吉仲展現了政務官精神」的場面話，這種裝模作樣擠出幾句話來隨便交代，是標準的「人來才掃地，人去才泡茶」。
記者余祥／台北報導
黃子哲指出，一直以來，賴清德與陳吉仲二人宛如活在平行時空，但凡走過必留痕跡，如果仔細觀察，會有驚人的發現，其實賴清德無視陳吉仲恐怕由來已久，最經典的場合莫過於8月1日，那天是農委會改制為農業部的大日子，陳吉仲是首任農業部長，他在蔡政府已經擔任農委會副主委及主委，共計長達七年多，但在農業部成立及揭牌的典禮上，前、後任行政院長蘇貞昌與陳建仁上台發言時，兩人不僅極盡吹捧陳吉仲的政績，發言過程中還多次點名他，直接喊出「陳吉仲」名字就各有五次。
黃子哲說，然而，詭異的是，賴清德以副總統身分致詞，他也擔任過行政院長，可是在招呼後的整段致詞中，點名「陳吉仲」大名就僅僅那麼一次，而且還不是稱讚他的政績，而是勉勵他要任重道遠，事實上，整段發言內容竟然只有期勉，對陳吉仲的表現完全沒有任何嘉許，可見賴清德對陳吉仲的不滿絕非一朝一夕。
黃子哲表示，陳吉仲任內的凸槌並不少見，也是仇恨值榜上的佼佼者，包括在開放萊豬時，竟說萊劑是豬的保健食品，另外包括「走私貓安樂死」、「班班吃石斑」跳票等，而近來的「進口雞蛋之亂」，對於適逢要參選的賴清德而言容不下任何風險，便成為壓垮駱駝的最後一根稻草。
黃子哲說，英系的陳吉仲辭職恐怕也是黨內派系傾軋的結果，蘇貞昌在17日就怒飆「有人急著放話操作，非常惡劣」，看來就是劍指黨內有派系刻意超作，小英男孩終究是不敵台獨金孫，新潮流系的賴清德出手處理包括雲豹的賴勁麟以及陳吉仲等，都是快狠準，毫不猶豫的斷尾求生，目標只有一個，絕非顧人民，而是為了救選情。