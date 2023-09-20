深陷間諜疑雲！中國國安部反控美竊密：華為總部2009年就被入侵
美國此前發生一連串受矚目的駭客攻擊事件，並把矛頭指向中國，又提出中國間諜喬裝觀光客刺探、FBI稱駭客規模龐大等說法，但北京當局回擊稱美國「炒作」間諜風波，更反控早在2009年美國情報機關就開始入侵華為總部的伺服器，並持續進行監控，批評「顛倒黑白、賊喊捉賊」。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國家安全部今（20）公布一篇文章批評美國情報機關竊密，文章提到稱美國情報機關共有3種招數，包含建立網攻武器庫、強制相關科技企業開後門配合與顛倒黑白賊喊捉賊，其中點名了美國國家安全局藉由轄下的特定入侵行動辦公室（TAO），多次對中國進行攻擊，試圖竊取重要數據資源。
文章舉例，該辦公室自2009年起持續監控、入侵華為總部的伺服器，又被發現長期以西北工業大學在內的目標實施上萬次惡意網攻，竊取大量高價值數據；而中國網路安全機構則多次披露美國情報部門網路攻擊武器如電幕行動（Bvp47）、酸狐狸（FOXACID）、量子（Quantum）、酸狐狸（FOXACID）、蜂巢（Hive）等。
文章接著批評，美國政府以國安為由，在相關科技企業設備、應用程式或軟體留下「後門」，藉全球性科技公司影響力，實現對全球數據的監控和竊取；同時又「顛倒黑白賊喊捉賊」，一邊炒作所謂「中國網路竊密」問題又一邊對全球各國進行網路攻擊竊密，「把顛倒黑白演繹得爐火純青」。
中國先前已一再否認對美國進行間諜活動，中國大使館上月更稱美國官員和媒體經常「炒作」與中國有關的間諜指控。