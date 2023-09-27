一生感染HPV機率高！捷運體驗HPV衛教友善診所 免費送怪奇貼圖
不論男女，一生感染HPV的機率高達8成，然而卻有不少民眾誤以為只有性接觸才會感染HPV。對此，台灣癌症基金會與台灣疫苗推動協會提倡「HPV衛教友善診所」計畫，強調以兼具「專業度、溝通力、同理心」的理念，打造最友善的就診環境。今年，首度與超人氣畫家「怪奇事物所」聯名合作，即日起至10月14日於台北捷運板南線打造「懂HPV更懂你」沉浸式安心衛教捷運車廂，只要完成官網簡單2任務，不僅可以1分鐘充實HPV衛教資訊，還能免費領活動限定LINE貼圖，更有機會獲得限量怪奇事物所玩偶。
生活中心/綜合報導
HPV衛教友善診所x超人氣畫家「怪奇事物所」沉浸式安心衛教捷運車廂，插畫家利用溫馨友善的視覺元素將捷運車廂打造成溫暖、舒適的HPV衛教諮詢環境，充分展現HPV衛教友善診所的安心就診理念。民眾只要掃描車廂中的活動QRcode完成2項簡單任務，就能領取免費怪奇事物所貼圖。第一步驟「觀看1分鐘醫師衛教影片」，破除對於HPV的錯誤迷思、吸取正確HPV預防三關鍵；第二步驟利用線上地圖「搜尋離你最近的HPV衛教友善診所」，完成就能領取共8張超萌怪奇事物所化身醫師所長的可愛LINE貼圖，陪你一起開心暢聊。
「HPV衛教友善診所」計畫於2020年啟動，由台灣癌症基金會與台灣疫苗推動協會共同開辦，呼籲診所強化「專業度、溝通力、同理心」，並透過這三面向的強化，提倡HPV衛教友善就診理念，讓民眾不必擔心問診被貼標籤，而害怕踏進診間諮詢。而HPV衛教友善診所會提供安心的諮詢環境，民眾能夠得到即時且全面的HPV衛教、明確淺顯說明的友善對話、包容尊重多元的諮詢環境，該計劃推廣迄今，全台已有超過350間診所，上千位醫護人員加入響應。
其實HPV感染者一般沒有明顯症狀，大多數的HPV感染會自行清除，但若持續感染高致癌型HPV且無法自行清除，便可能導致子宮頸癌、頭頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌等男女相關癌症；HPV感染除了可能引發與性器官相關的疾病，也可能因口交導致口腔、口咽感染HPV。就有統計指出，台灣男性頭頸癌發生率是女性的10倍，而最新研究也證實HPV是造成頭頸癌的危險因子之一，所以不論男女都應該重視HPV感染可能帶來的疾病危害。
即日起至10月14日搭乘台北捷運板南線車廂捕捉「怪奇事物所」野生所長，完成指定任務獲取免費限定貼圖，還有機會獲得超可愛怪奇事物所限量布偶！