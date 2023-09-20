杭州亞運／中國男籃總教練「喬帥」霸氣宣言！我們的目標是拿金牌
2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）將於9月23日開始正式賽程，中國男籃這次在自家主場作戰，喊出「不拿金牌誓不回」的口號，總教練曾經帶過塞爾維亞男籃隊，是著名的南斯拉夫控衛，「喬帥」Aleksandar Djordjevic（亞歷山大喬爾傑維奇），而他也希望這次亞運會，中國隊在自家主場能夠得到球迷支持，他們也會努力作戰，當然目標就是金牌。
記者吳政紘/綜合報導
Djordjevic19日接受中國媒體訪問時表示：「這次(杭州)亞運會我們的目標是拿到金牌。主場作戰總是非常美妙，我們需要團結起來，我們需要得到球迷的支持和喜愛，當然我們也希望給予一些反饋。」
中國男籃的亞運陣容完成最後調整，廣東男籃的杜潤旺頂替受傷病影響的曾凡博，進入最後的12人大名單，其中杜潤旺、餘嘉豪、程帥澎三位均是新面孔。
Djordjevic表示：「三名新來的球員和其他球員一樣都為球隊增添了活力，這也是他們應該做的。好的球隊都是由12名好球員組成的，但我不希望外界給這三名新的球員過多壓力。”
在前不久結束的2023年FIBA世界盃，中國男籃最後拿下1勝4負，在32支參賽球隊中排名第29名，在亞洲球隊中排名第4位，失去了2024年巴黎奧運參賽資格。
不過中國男籃在亞運會拿過8次金牌，其中最近一次為2018年的雅加達亞運會，中華隊勢必要小心，想辦法能否突圍。