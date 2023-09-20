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黃國昌控獵地賺大錢　莊隆乾駁賣地獲利「莫因選舉含沙射影」

▲黃國昌指控日禕紡織董事長莊隆乾，在鄭文燦協助下獵地賺大錢，莊隆乾發聲明澄清，強調購入土地是為傳統產業升級，未有轉售土地獲利情事。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲黃國昌指控日禕紡織董事長莊隆乾，在鄭文燦協助下獵地賺大錢，莊隆乾發聲明澄清，強調購入土地是為傳統產業升級，未有轉售土地獲利情事。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者陳威叡／台北報導

時代力量前立委黃國昌今（20）日爆料，日禕紡織董事長莊隆乾為行政院副院長鄭文燦的大樁腳、民進黨金主，在解編特農土地前獵地賺大錢，以收購3萬8253坪農地而言，從每坪1萬3千元至1萬4千元，解編後出現每坪6萬元成交金額，暴利至少已破10億元。莊隆乾則發出聲明澄清，影射他有政治色彩、官商勾結有失公允並感到遺憾，強調購入土地動機是為因應傳統產業升級，未有轉售土地獲利情事，期盼「莫因選舉而含沙射影」。

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對於黃國昌指控，莊隆乾指出，自己在2015年起，即已向華利全來公司協議立約購買位於觀音區金湖段丁種建築用地，原擬作為供日禕紡織生產使用，因原廠區出售時，即涵括有部份用地為農業用地，一併購入。

莊隆乾說明，為取得足夠生產用地，擬依照工業用地毗鄰擴大相關法令規範，購置周邊農地準備辦理變更，相關過 程均有法源依據及公開資料可供查考。傳聞稱他在2017年開始收購特定農業區農地，實屬誤解，桃園市府辦理分區解編，是按桃園市府因應《國土計畫法》所擬定通盤性政策，並非針對個案案例。

其次莊隆乾說，自己多年來熱心參與地方事務，凡有助於地方建設，均戮力參與，無論哪一黨執政，凡有助益地方，有利國家情事，包含宗 教、教育、消防、民政、捐贈弱勢等，均抱持承擔社會責任使命感，影射他有政治色彩，甚或官商勾結的人格瑕疵，「實欠公允，甚感遺憾」。

第三，莊隆乾指出，自己1986年在桃園市觀音區創立日禕紡織企業股份限公司，面臨產業轉型、經濟結構變遷等種種困難，均一本初衷未改初心，所購入土地，動機均為因應傳統產業升級，提高競爭力，並依法聲請報編產業園區，作為本業紡織事業使用，「且過去均未有依靠轉售土地而獲利情事。」

第四，莊隆乾表示，前手華利全來廠區內違規使用建築，桃園市府確有在2015年勒令公司拆除，該時期華利全來公司是否提出何種法律主張而暫緩拆除，他無法得知，但自己取得廠區土地後， 自行提出申請拆除執照於桃園市府審查，指控他取得後不用拆除等語，實係荒謬誤解。

最後莊隆乾說，家訓始終禁絕參政，過去從未，現在與未來都一樣，但盼社會祥和，「莫因選舉而含沙射影，佔據社會資源或煽動族群立場紛爭」。

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