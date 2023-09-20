▲轉移性三陰性乳癌治療新利器！Trop-2抗體藥物延雙倍存活期，盼納健保

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乳癌常用治療無效：台灣乳房醫學會陳守棟理事長表示，「三陰性乳癌」顧名思義就是荷爾蒙接受體：雌激素接受體(ER)、黃體素接受體(PR)、第2型人類表皮細胞接受體(HER2)皆呈現陰性。因此，像是乳癌治療常用的荷爾蒙療法對三陰性乳癌患者無效。
治療難、藥物少、存活期更短：由於三陰性乳癌缺乏治療標的，無法針對癌細胞進行精準治療，更使得三陰性乳癌的治療選擇少，存活期也較其他類型的乳癌來的更短。
40歲以下比例更高：陳守棟理事長指出，40歲以下女性罹患三陰性乳癌的風險較其他乳癌類型高出53%，而年輕型的三陰性乳癌患者經常處於結婚生子，甚至是育兒的人生重要階段，對患者身心靈影響更為巨大。
三陰性乳癌能用藥物越來越少，能用其他藥物堪稱「天選之人」
藥物隨時間減少：過去大多三陰性乳癌患者的主要治療都是化療再化療，但傳統化學治療容易產生抗藥性，需要經常更換藥物維持治療成效。隨著更換化療藥物的次數增多，藥效持續時間也越來越短，最後患者將面臨無藥可用的困境。雖然近年不斷有新治療推陳出新，但事前基因檢測卻也限制了患者治療的機會。
治療的「天選之人」：臺北醫學大學附設醫院外科部主任洪進昇醫師指出，只有約30%的三陰性乳癌患者適用免疫療法，僅約5-6%的病友能使用PARP抑制劑，能用到化療以外藥物的三陰性乳癌病友堪稱「天選之人」，剩下的患者即使積極配合治療，也可能因基因檢測資格不符被排除在外，連存活的機會也受到限制。
所幸，能幫助所有轉移性三陰性乳癌病友突破現況的新治療已核准在台使用，預期能有效幫助患者延續生命。
Trop-2抗體藥物如精準散彈槍，助患者力抗轉移性三陰性乳癌！
洪進昇醫師說明，Trop-2抗體藥物複合體能精準鎖定癌細胞，作用如同散彈槍一般，釋放強效毒殺藥物攻擊鎖定的目標，並連帶攻擊周邊癌細胞，引發「旁觀者效應」，為病友帶來精準治療的益處。
雙倍存活期！國外研究數據指出，使用Trop-2抗體藥物複合體的轉移性三陰性乳癌患者，腫瘤縮小的比例高達傳統化療的7倍、疾病進展風險下降59%，更能延長雙倍存活期，且相較傳統化療副作用更小、耐受性更佳。因此，期待Trop-2抗體藥物複合體能成為轉移性三陰性乳癌最新的治療利器。
轉移性三陰性乳癌治療新利器Trop-2抗體藥物盼速納健保！
乳癌防治基金會董事長張金堅教授分享，現今許多病友對新藥資訊的接收非常迅速，但沒有健保給付的情況下，大多數人無法負擔高額藥費。據2019年統計顯示，僅約三成癌友所需用藥能獲得健保即時給付，轉移性三陰性乳癌就沒那麼幸運，能用的藥物少，受到健保核准使用的藥物也少，相對其他的乳癌類型健保資源分配的也更少。很高興看到突破性的治療方式也進入台灣，希望能夠儘速獲得健保給付，幫助轉移性三陰性乳癌病友減輕治療壓力，並獲得更好的治療品質。
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