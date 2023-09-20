衝突24小時釀27死　亞塞拜然、亞美尼亞武裝軍宣布納卡區停火

位於高加索地區的亞塞拜然，19日對亞美尼亞裔居住的納卡地區（Nagorno-Karabakh）以「反恐行動」名義發動攻擊，據當局表示，衝突爆發後已至少造成27死、200人受傷。而最新消息傳出，亞塞拜然與納卡地區的亞美尼亞部隊已經達成停火協議，納卡地區的亞美尼亞部隊接受調停條件，徹底解除武裝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《BBC》報導，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，將在週四與納卡地區的亞美尼亞代表會面，就納卡地區「重新融入」亞賽拜然進行會談。納卡地區的亞美尼亞武裝部隊領導人表示，接受俄羅斯維和部隊的停火提議，徹底解除武裝，亞塞拜然國防部也發表聲明表示，雙方已達成協議。俄羅斯國防部則表示，維和部隊會繼續留下，協調停火協議順利實施，並向平民提供援助。亞塞拜然與亞美尼亞，已就納卡地區衝突數10年，納卡地區位於亞塞拜然國土內，但當地居民大部分都是亞美尼亞人，亞美尼亞人在納卡地區擁有武裝部隊，還成立了阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh），但並未受到國際承認，國際上仍認同納卡地區是亞塞拜然的一部分。亞塞拜然與亞美尼亞都是前蘇聯加盟共和國，但亞美尼亞近年轉向親美，在納卡地區的最新衝突爆發後，美國國務卿布林肯也立即表達了對亞美尼亞的支持。亞美尼亞只靠俄羅斯護國 總理直言是戰略錯誤王毅出訪俄羅斯 分析：爭取了解朝俄會談內容歐盟：2030前應準備好接納東歐與巴爾幹新成員指控歐盟疏遠土耳其 艾爾段：我們可以另闢蹊徑