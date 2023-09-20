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杭州亞運／中媒：史上最大、最多、最有錢的亞運！就是杭州亞運

▲杭州亞運被中國媒體報導是史上最大規模亞運會，不管是人數、項目都是第一。（圖／翻攝自杭州亞運官網）
▲杭州亞運被中國媒體報導是史上最大規模亞運會，不管是人數、項目都是第一。（圖／翻攝自杭州亞運官網）

運動中心/綜合報導

2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）受到新冠肺炎疫情影響，晚了一年才舉辦，即將在23日正式點燃賽事戰火，不過中國媒體搶先報導，這次亞運會，不管是參賽人數、項目、以及贊助商金額等，都是歷屆之冠，可說是「史上最強亞運會」。

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亞洲45國的奧會都參加，這次亞運會參與運動員的人數高達12417人，相關工作人員4975人，都是史上最多，中國、泰國、日本、韓國、印度、香港等代表團，都有600人以上。

這次亞運會有40種項目，61種類別，481個科目，其中29項競技項目，會是明年2024年巴黎奧運的參考項目，其中11項沒在奧運正式項目，不管是東南亞、南亞、中亞、西亞等，都有各國特色，滑板、霹靂舞、電競都是新設的項目。

杭州亞運會涵蓋面積也是歷屆之冠，從杭州寧波、溫州、湖州、紹興再到金華，5座城市都有競賽場館，共有56個場館會場，獨立練習場館也有31座，選手村一座，備用選手村5座，涵蓋面積也是史上第一。

而影響力最大的非贊助商不可，杭州亞運的經濟產值也不能忽視，根據官方資訊顯示，不管是贊助商、贊助商收入等，杭州亞運都是史上第一。


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