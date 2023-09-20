李正皓批高虹安「搭火箭」速度推都更　市府：都是前市府時期推動

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李正皓並提出他認為是「一槍斃命」的證據強調，今年2月高虹安、李忠庭用不合市價、極便宜的價格住進回建築豪宅，接著回建築豪宅屋主林美滿相關的建商都更案就用搭火箭的速度推動，3月到7月，月月有進度，直到7月27日新竹市政府正式公告都更案實施，上面大大的官印就寫著「高虹安」三個字。李正皓強調，這樣的政商關係，新竹市民您不憤怒嗎？這樣的對價關係，新竹市議員還不按鈴舉發？
對李正皓的指控，市府今天下午召開記者會回應，強調昇益合建都更案為地主100%老屋同意合建案，市府依都更條例及都更條例施行細則，明定都更審查規定合法合規進行審議，並透明公開審理，辦理公辦公聽會及收集周邊居民意見，相關資料皆可供查證。
張治祥指出，特定名嘴、民代指控市長高虹安於寡婦樓都更案圖利廠商百億，完全是不實且荒謬的指控。經查，寡婦樓都更案於104年由國防部委託內政部營建署發包，分配權值為國防部約為134億元、國產署約7737萬元、理銘開發約8.3億元，其中理銘開發為營建署發包得標廠商。
寡婦樓都更案範圍屬國防部土地，為國防部主導之都更案，是國防部為了活化國公有土地，委託內政部營建署城鄉分署發包公開招標，由理銘開發股份有限公司得標，早在103年6月17日簽約。依都更前參與分配的權利價值估算，國防部都更後分配權值約為134億元，國產署約7737萬元，理銘開發約8.3億元。因此，根本不可能有市府圖利廠商百億的情事！
有關昇益合建都更案，都發處長翁義芳指出，該都更案於111年6月13日啟動，歷時1年2個月，112年7月通過，與其他合建都更案審查時程大致相同，沒有所謂速審速決。
張治祥指出，105年12月8日林智堅前市府核准實施水源自辦農村社區土地重劃計畫書時，公文中明確提及「本重劃區部分位屬本市擬定都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫」範圍內，目前尚在內政部都委會審議中；但嗣後卻又於109年7月7日分別發函給該溪橋及水源等2個重劃會暫緩辦理，「待都市計畫確定後再配合修正報府憑辦。」惟111年7月19日卻僅將溪橋自辦農村社區土地重劃區重劃案，以研擬剔出擬定新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫草案範圍，先同意該案續辦，卻未同意水源案續辦，對兩案明顯差別待遇，加上鄭宏輝前議員涉入溪橋自辦農村社區土地重劃區炒地案，「若按特定名嘴的邏輯，是否可以合理懷疑，前市府任內是不是因位在水源的利益喬不攏，才刻意對兩案有差別待遇？」
張治祥強調，寡婦樓都更案、昇益合建都更案、水源自辦農村社區土地重劃均在林智堅前市府時期即啟動，現任市府皆依法依規審查及辦理，市長高虹安並無介入或干涉公務人員依法行政，請特定名嘴、民代勿拿著公文看圖說故事、勿竹篙湊菜刀，也盼媒體記者勿捕風捉影，傷害新竹市府形象、打擊基層公務人員士氣。