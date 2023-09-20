進口蛋液標台灣遭送辦　台中業者無奈喊：農業部要求我們敢拒絕嗎

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業者向台中市衛生局表示，是農業部指示需標示為台灣，農業部還提供標示樣張供參考；衛生局除依涉犯《食安法》第15條規定移送檢調偵辦，同時釐清涉嫌假冒產地的產品數量及流向。
台中地檢署表示，將立即啟動食安平台並分案調查，以保障民眾食品安全。全案將由中檢的民生專組負責，根據衛生局提供的資料清查食安問題，涉嫌標示不實部分朝《偽造文書》罪嫌偵辦，分案後視案情決定是否傳喚負責人說明。
台中市盧秀燕傍晚在梨山受訪時指出，進口蛋標示為國產蛋，是業者自己標示？還是受中央農業部指示？這部分檢調單位會查清楚。另一方面可以發現，之前的進口蛋有偽冒國產蛋嫌疑，業者說標示不實的蛋液做完後交由中央，「去向業者也不知道」，全案移送檢調單位後，她相信會水落石出。她認為從這些事件可看出蛋液標示來源的相關風險，這也是台中市強調營養午餐要全面使用國產雞蛋的原因。
金寶蛋品發出聲明表示，「本公司受農業部、財團法人中央畜產會（以下簡稱畜產會）委託執行進口蛋加工專案，僅負責代工作業，所使用之進口蛋原料皆由畜産會提供，且加工成品已全數交予畜產會自行載運離廠，無任何庫存留置於本廠內及販售行為。」並在公司門口張貼「恕不接受任何媒體採訪」告示。
新德貿食品員工則喊冤說，6月這批蛋運到公司，農業部人員指示標明產地為台灣，他們曾反映「這樣怪怪的」，但對方堅持要照做，「農業部的要求，我們敢拒絕嗎？」7月再度反映產地標示會有問題，農業部才要求再改回原產地，業者強調過程都有保留證據，可以提供給調查單位。