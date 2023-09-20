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能賞能抓！李尚福「失蹤」　學者：習近平藉「調動人事」握緊權柄

▲國際社會對於中國國防部長李尚福的行蹤，猜測日益增多，懷疑他將步秦剛後塵。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際社會對於中國國防部長李尚福的行蹤，猜測日益增多，懷疑他將步秦剛後塵。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

繼中國前外交部長秦剛「失蹤」、7月突遭解職後，中國國防部長李尚福近期也已經3週未在大眾面前現身。有專家認為，這一方面看出中國領導體系並不穩定，一方面卻也顯示中國國家主席習近平個人的權柄更為牢固。

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根據《德國之聲》報導，針對李尚福「消失」一事，美國智庫「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）高階研究員莫里斯（Lyle Morris）受訪時指出，雖然中國防長並未直接握有解放軍的作戰指揮權，但仍是中共中央軍委的7名成員之一。但李尚福卻因為不明理由「失蹤」很可能會導致習近平顏面盡失，讓外界懷疑他對軍方領導層的掌握能力。

不過莫里斯認為，從另一個角度來看，似乎也顯示出習近平強大的控制權，「我認為貪腐反映的是中國的體系，是比習近平個人更為根深蒂固的問題。」莫里斯指出，在中國外交關係敏感時刻、新領導班子才剛獲任命之際，習近平能夠扳倒秦、李兩人，此舉也反映他的權力與控制。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所學者林穎佑則向《德國之聲》表示，現在的習近平「可以賞你，也可以抓你」。過去中共領導層有「七上八下」的內規，如今變成由習近平主導「能上能下」。

林穎佑認為，習近平會希望藉由人事上的調動，更牢牢掌握、整頓解放軍。他指出，解放軍最喜歡講的「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」，那最重要的是聽黨指揮，「可是在聽黨指揮的前提，更重要的是聽『習』指揮。」

李尚福「消失」，使得外界感到震驚，不免質疑中國軍方系統是否出了問題。莫里斯認為，其中有一原因是這暴露了中國治理體系不穩定，讓中共當局與外國都陷入尷尬處境。

此外，在習近平積極推動軍事現代化之下，軍方高層卻因貪污腐敗而可能被撤職，顯露中國領導體系內部的「不穩定因素」，讓人質疑軍方內部存在浪費、甚至影響作戰能力，進而導致解放軍形象受損。

不過林穎佑認為，李尚福在組織結構上負責「軍事外交」，若被解職，對整體解放軍來說，或許會有點「人心惶惶」，但對整體戰力影響有限。但在秦剛被撤換，再到李尚福「失蹤」，人事變動主要顯示「內部的紀律問題或權力問題」，而非政策路線的調整。

林穎佑表示，「就中共的組織來看，它要做什麼事，不會需要換一個人來做調整，上面一句話，可能就可以去做很大的一個改變。」習近平可能藉由人事調動，強化新將領對他的服從與忠誠，但這樣一來，可能會引發「外行領導內行」、「先求紅才求專（專業）」等問題。

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