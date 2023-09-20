能賞能抓！李尚福「失蹤」　學者：習近平藉「調動人事」握緊權柄

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不過莫里斯認為，從另一個角度來看，似乎也顯示出習近平強大的控制權，「我認為貪腐反映的是中國的體系，是比習近平個人更為根深蒂固的問題。」莫里斯指出，在中國外交關係敏感時刻、新領導班子才剛獲任命之際，習近平能夠扳倒秦、李兩人，此舉也反映他的權力與控制。
台灣淡江大學國際事務與戰略研究所學者林穎佑則向《德國之聲》表示，現在的習近平「可以賞你，也可以抓你」。過去中共領導層有「七上八下」的內規，如今變成由習近平主導「能上能下」。
林穎佑認為，習近平會希望藉由人事上的調動，更牢牢掌握、整頓解放軍。他指出，解放軍最喜歡講的「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」，那最重要的是聽黨指揮，「可是在聽黨指揮的前提，更重要的是聽『習』指揮。」
李尚福「消失」，使得外界感到震驚，不免質疑中國軍方系統是否出了問題。莫里斯認為，其中有一原因是這暴露了中國治理體系不穩定，讓中共當局與外國都陷入尷尬處境。
此外，在習近平積極推動軍事現代化之下，軍方高層卻因貪污腐敗而可能被撤職，顯露中國領導體系內部的「不穩定因素」，讓人質疑軍方內部存在浪費、甚至影響作戰能力，進而導致解放軍形象受損。
不過林穎佑認為，李尚福在組織結構上負責「軍事外交」，若被解職，對整體解放軍來說，或許會有點「人心惶惶」，但對整體戰力影響有限。但在秦剛被撤換，再到李尚福「失蹤」，人事變動主要顯示「內部的紀律問題或權力問題」，而非政策路線的調整。
林穎佑表示，「就中共的組織來看，它要做什麼事，不會需要換一個人來做調整，上面一句話，可能就可以去做很大的一個改變。」習近平可能藉由人事調動，強化新將領對他的服從與忠誠，但這樣一來，可能會引發「外行領導內行」、「先求紅才求專（專業）」等問題。