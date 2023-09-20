接見加國台灣商會CPTPP訪團　陳揆：盼借重僑界影響力加入CPTPP

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建仁表示，台灣與加拿大在經濟領域方面具有高度互補性，2022年台加雙邊貿易總額約為58億美元，依據加拿大全球事務部統計，台灣是加拿大2021年出口成長最快的6個目標市場之一；今年4月台加已就「投資促進及保障協議」（FIPA）進行第一輪的正式談判，對我國在國際經貿領域的地位及形象有相當正面的影響，他要特別感謝政委鄧振中帶領同仁與加拿大談判，進程相當成功，總統蔡英文得知後也相當欣慰。
陳建仁指出，加拿大是CPTPP非常重要的成員國，也是明年輪值國主席，而加拿大台商為支持台灣加入CPTPP，曾於2022年舉辦公開聲明會，呼籲加拿大聯邦政府支持台灣加入CPTPP申請案，協助台灣儘早完成入會。此外今年加拿大地區台灣商會也於多倫多聯合舉辦「CPTPP for Taiwan」活動，並遞交共同聲明給與會的加拿大眾議院國際貿易委員會主席暨加臺國會議員友好協會主席史葛洛（Judy Sgro）、保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）、眾議員札希德（Salma Zahid）及勞倫斯（Philip Lawrence），對於爭取主流民意支持我國加入CPTPP有相當正面效果，他要代表政府再次感謝大家共同努力。
陳建仁強調，台灣已做好加入CPTPP的準備，談判團隊在政委鄧振中的領導下，持續進行整備工作，相關駐外單位也積極爭取主流政府支持，希望借重僑界的影響力，協助推動台灣加入CPTPP，讓全世界更認識台灣。
加拿大地區台灣商會CPTPP訪問團長游宗熙致詞時表示，台灣在疫情期間，曾提供加拿大口罩及醫療設備等物資，受到加國安大略省政府省長福特（Doug Ford）的高度肯定。游宗熙指出，他在疫情前即積極推動台加簽署FIPA，目前FIPA已獲致初步成果，現階段則是全力推動台灣加入CPTPP，希望台灣早日成為該協定的成員國，而此次訪問團返國，就是希望了解該商會是否有相關需要配合之處。
游宗熙強調，他們身在國外，卻仍心繫台灣的發展，希望能夠幫助台灣走向國際，不只在加國的台商企業能夠獲利，同時台加雙邊產業亦能相互投資，創造互惠互利的榮景。