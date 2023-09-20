李玟徒弟王澤鵬露臉開唱！被網友怒罵說謊 反擊「你愛信不信」
國際天后李玟7月離世，死因至今成謎，她生前指控浙江衛視的《中國好聲音》節目無禮對待，導致該節目最新一季停播，隸屬於李玟戰隊的弟子王澤鵬曬出微信紀錄，證實李玟受委屈，網友擔心他的未來發展，李玟的摯友甄妮也透露他不知去向，王澤鵬近日終於露臉報平安，出席活動演唱新歌，仍有網友質疑他說謊，他也不滿反擊：「你愛信不信唄！」
記者江芷稜／綜合報導
李玟在先前流出的9分鐘錄音檔痛訴腿傷嚴重，去年10月11號跟《好聲音》電視台約定好，合唱時由學員王澤鵬幫忙攙扶，沒想到14日錄影時製作單位更改流程，讓她一人獨自站在台上，最後摔倒在地，只能忍痛把歌錄完，導致後來必須動手術，長期行動不便，李玟在最後一集出現的鏡頭也少得可憐。
不過，王澤鵬發布的微信紀錄，宣稱10月12日彩排當天，內容只是和李玟定KEY，沒有實際走位，13日他獨自排練，沒有見到導師李玟，14日一早就被沒收手機，錄製結束才知道李玟腿傷的事，整個更動過程都被蒙在鼓裡，李玟事後安慰他沒關係，新人要有機會就是得聽話，沒有責備他未攙扶自己。不過，兩者說法對於初次彩排日顯然對不上，有網友認為他可能語帶保留。
王澤鵬近日宣布解約重新開始，希望遵循李玟遺願，當一個傳遞愛與善意的歌手，也終於在風波過後，16日首度在歌迷見面會上表演和李玟的合唱曲〈永不失聯的愛〉，獲得許多粉絲鼓勵，少數不理性的網友們則在微博指控他說謊，還在蹭李玟的熱度，王澤鵬也反擊對方：「你愛信不信唄！」並承諾粉絲會繼續發新歌。