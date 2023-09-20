雷蒙多不滿訪中期間華為發表新機！中：企業決定、反對泛化國安
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）昨（19）在眾議院聽證會上提到，在她訪中期間華為推出一款款搭載先進晶片新型手機的做法「令她感到不悅」。今在中國外交部例行記者會上，有記者提問這個行為是否為刻意使雷蒙多難堪，中國外交部發言人毛寧則稱，何時推出手機是企業自行決定，反對美方「泛化國家安全概念，打壓中國企業」的不公平做法。
國際中心楊智傑／綜合報導
華為先前推出最新款旗艦機「Mate 60 Pro」，分析師認為，該手機搭載了中芯國際製造的7奈米晶片，被視為一項重大技術突破。美國商務部長雷蒙多則在19日指出，美國並未掌握華為可大批量生產採用先進晶片智慧手機的證據。
2019年以來，美國商務部以國家安全為由開始對華為實施出口管制措施，禁止美國企業在未取得許可證的情況下向華為出貨晶片設備與技術，華為則否認構成安全風險，至此華為只能使用庫存晶片製造5G機型。
在今（20）日的中國外交部例行記者會上，有記者提問華為推出手機的時機，是否為了讓雷蒙多難堪，中國外交部發言人毛寧僅回應稱這是企業決定，接著又說到「中方一貫反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業這種歧視性和不公平的做法。破壞自由貿易原則和國際經貿規則，也會擾亂全球的產業供應鏈穩定，不符合任何一方的利益。」
她表示，「中方也想告訴美方，遏制打壓是阻擋不了中國發展的，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。」
美國商務部稍早前曾指出，美國政府正積極了解華為晶片的「特性和組成」，認為這款晶片或許涉及美國技術，也就是違反了先前的貿易限制。