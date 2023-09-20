批農業部面對蛋爭議像擠牙膏 中市議員：業者慘背鍋誰回復聲譽
台中市政府查獲2家液蛋製造廠，將來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，產地卻標示為台灣，全案依《食安法》送辦。業者喊冤「農業部的要求，我們敢拒絕嗎？」國民黨台中市議員楊大鋐表示，若事實真如業者所說，農業部該出來講清楚，不要讓業者背黑鍋，市府也應幫忙業者回覆商譽。民眾黨議員江和樹則建議消費者，最近幾個月少吃蛋，「因為現在的政府已經不可靠了」。
記者顏幸如／台中報導
台中市兩家業者被進口蛋爭議掃到，強調是依農業部要求辦理，也曾反映關於標示台灣生產「這樣怪怪的」。國民黨台中市議員楊大鋐認為，若真如業者所說只是幫中央代工，業者是被中央所害，農業部該出來講清楚，別讓業者背黑鍋，市府也應幫忙業者回覆商譽。
楊大鋐批評，中央一開始就不願意釋出資訊，在地方政府不斷呼籲下才公布流向，現在又陸續爆出爭議，根本就是在「擠牙膏」，他呼籲一口氣公布全部資訊，否則徒讓地方政府與業者無所適從。
台灣民眾黨台中市議員江和樹認為，農業部找大里的蛋商將進口蛋製成蛋液，產地標示成台灣，「這難道不涉及詐欺嗎？」他不敢相信政府會叫人做違法的事，呼籲市府對農業部提告。雖為廠商說蛋液已由畜產部全數載走，市府也要查清楚是否有流到市面。他同時勸告消費者，這幾個月先不要吃雞蛋，確保不會有事，「因為現在的政府已經不可靠了」。