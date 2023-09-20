寒冬來臨！日本拉麵店今年已倒28家　專家揭：疫情前經營狀況就差

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讓中純一下定決心關店的理由，便是物價上漲的問題。中純一透露，電費上漲1.5倍、汽油價格也漲了1.5倍，過去成本為30%，現在卻提升到40%以上，最主要的原因還是麵條、醬油、豬油等食材太貴。
中純一表示，他5年前開始營業，最多時每天會有200名客人用餐，即使在疫情期間也透過政府的支持及無息貸款撐過，然而近期原物料上漲，即使在今年3月曾調整過販賣價格，並縮減人事費用，但仍然難以撐過去。
「ら～めん破ぐん星」濃厚的豚骨拉麵，吸引許多饕客錢來大快朵頤，每到午餐時間總是能看見店裡擠得水泄不通。有名男性顧客表示，他這5年來每週一定會來吃一次，非常喜歡這間店的拉麵。其他常客聽見即將關店的消息，不捨表示「受到很大的衝擊，沒想到會關店」、「這間店很好吃的說……。」
拉麵店遇到的困境，也體現在數字上頭。根據東京商工研究中心的數據指出，今年截至8月為止，已有28間拉麵店停業，已經超越2022年的21家，甚至比疫情前還要嚴重，今年恐超越2019年的41家倒閉潮。
消費經濟學家渡邊廣明表示，在新冠疫情之前，拉麵店的經營狀況就十分困難，超過80%的新店面在開業3年後就會倒閉。但在新冠疫情期間，拉麵店能獲得縮短工時以及雇用調整的補助金，因此能夠維持營運，「我認為，在補助結束之後，有不少店家才決定要停業。」