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遭控圖利「寡婦樓」都更建商！高虹安發聲明澄清：抹黑不代表正義

▲新竹市長高虹安稱「寡婦樓都更案」，在前市府任內即已啟動都更前程序。（圖／新竹市政府提供）
▲新竹市長高虹安稱「寡婦樓都更案」，在前市府任內即已啟動都更前程序。（圖／新竹市政府提供）

記者林莞茜／綜合報導

新竹市長高虹安上任後，將「寡婦樓都更案」重啟，而該都更案的建商「理銘開發」，該案更涉及高虹安和李忠庭承租的「回建築」房東林美滿，遭解讀有對價關係，新竹市府對此回應是遭有心人士於網路社群及相關媒體節目，對市府都更案件審核過程有所誤解、並進行惡意解讀。對此，高虹安也在今（20）日晚間，在臉書上以長文還原「寡婦樓」爭議始末，並強調「抹黑不代表正義、不容真相被造謠掩蓋」。

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高虹安表示，特定名嘴、民代近期鋪天蓋地不實抹黑指控新竹市寡婦樓都更案、昇益合建都更案、水源自辦農村社區土地重劃涉及圖利建商、對價關係，市府發出相關澄清新聞稿卻不斷被有心人士無視、持續傳遞不實訊息，不僅嚴重傷害新竹市府形象，也打擊基層公務人員士氣，讓第一線局處首長忍無可忍，今日下午主動召開記者會向外界澄清。

▲新竹市長高虹安稱「寡婦樓都更案」前市府任內即已啟動都更前程序。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲新竹市長高虹安稱「寡婦樓都更案」前市府任內即已啟動都更前程序。（圖／翻攝自高虹安臉書）
高虹安說「寡婦樓都更案前市府任內即已啟動都更前程序」，包括寡婦樓都更案於104年由國防部委託內政部營建署發包，分配權值為國防部約134億元、國產署約7737萬元、理銘開發約8.3億元，其中理銘開發為營建署發包得標廠商；再來，寡婦樓都更案範圍屬國防部土地，為國防部主導之都更案，是國防部為了活化國公有土地，委託內政部營建署城鄉分署發包公開招標，由理銘開發股份有限公司得標，早在103年6月17日簽約。依都更前參與分配的權利價值估算，國防部都更後分配權值約為134億元，國產署約7737萬元，理銘開發約8.3億元。因此，根本不可能有市府圖利廠商百億的情事，特定名嘴的指控完全子虛烏有！

第三是寡婦樓都更案於104年3月24日通過都更（事權）計畫報核、105年5月7日環保局召開第1次初審會議、110年4月22日再次確認寡婦樓一號廠房不具文資身分，並於111年9月5日通過綠資源審議會。換言之，在前市長林智堅、前代理市長陳章賢任內就已執行，絕無所謂「在林前市長任內凍結，並於高市長任內才重新啟動」的情形。最後是寡婦樓都更案文資審議與環評都尚未通過「絕無外傳有光速審核通過情事」。

▲新竹市長高虹安稱「寡婦樓都更案」前市府任內即已啟動都更前程序。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲新竹市長高虹安稱「寡婦樓都更案」前市府任內即已啟動都更前程序。（圖／翻攝自高虹安臉書）
另在「昇益合建都更案並沒有光速通過」一事上，高虹安澄清其和其他合建都更案審查時程相同「沒有所謂速審速決，並無名嘴所稱特殊待遇。」而有關都更審議案，新北市2020年推出「新北市都市更新106重建專案計畫」針對100％同意協議合建、0爭議案件，案件可在6個月內審議完畢。

高虹安提到，今天市府一級主管也明確說，虹安上任後，並未主持都審會議、未干涉公務員專業依法行政，更未下指導棋，也絕無謠傳貪污對價關係，這些不實指控不僅是對高虹安的政治抹黑攻擊，更是對市府公務員的極大抹黑和嚴重傷害，甚至阻礙市府政策推動，籲請特定名嘴、民代勿拿著公文看圖說故事、勿竹篙湊菜刀，也盼媒體記者勿捕風捉影。

高虹安說，所有市府團隊同仁，秉持為民做事的初衷，持續推動各項福國利民的政策，讓市民過上更好的日子，「我們付出的努力，最終必將獲得市民認同！」

▲新竹市長高虹安兩案都更案，並無名嘴所稱特殊待遇。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲新竹市長高虹安兩案都更案，並無名嘴所稱特殊待遇。（圖／翻攝自高虹安臉書）

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