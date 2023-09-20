全飛秒SMILE Pro進駐 職籃女孩見證近視雷射新里程

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尤其，新一代「SMILE Pro 全飛秒近視雷射」是以微創手術，傷口僅約0.2公分，且無需製作角膜瓣，術後恢復期短。台中職籃啦啦隊女孩璿璿分享心情，她週一才剛剛完成手術，過程超快而且一點感覺都沒有。她開心表示，日後不用再擔心隱形眼鏡引起的過敏不適，可以完美展現雙眸魅力，在舞台上自在發揮。
啦啦隊女孩被被也說，手術過程非常快速，讓原本緊張的她放鬆許多，以前戴隱形眼鏡打籃球常乾澀不舒服，影響投籃準度，非常期待能恢復往日神射手手感。對於手術後第三天就可以出席活動，她超推！
蘇國豪院長說，坊間常有「眼科醫師不做近視雷射」說法，他自己就是近視雷射受惠者，11年前由總院長林丕容親自為他操刀進行老花雷射手術，目前雙眼視力良好，就是最好的見證！
豐原大學眼科徐浩恩執行院長表示，現在的微創雷射技術很進步也很安全，他本身就是做SMILE全飛秒近視雷射，也為護理師的妻子做近視雷射，再次證明眼科醫師對近視雷射的證同。
徐浩恩也提到，門診時常有患者詢問老花也可以雷射矯正嗎？大學眼科同步引進的「LBV老花近視雷射」，採用德國獨家飛秒及準分子雷射平台，結合「智能景深技術」，可設定個人化參數，有效改善遠中近距離視覺品質，對於同時擁有老花、近視與散光等多重視力問題患者而言為一大福音。
大學眼科佈點大台中，除南屯、豐原、東勢外，於西屯區的全新服務據點「中科慧雯大學眼科」即將於10月份正式營運，目前已進入最終籌備階段，中科慧雯大學眼科陳慧雯院長分享：「在西屯地區經營二十餘年，為提供更好的醫療品質及服務加入大學眼科品牌擴大服務，讓西屯區的老朋友們擁有更全方位的眼科醫療服務。