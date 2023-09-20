越南中南部觀光業崛起！專家：芽莊「這優勢」贏泰國

近幾年東南亞旅遊興起，台灣旅客熱愛前往例如泰國、越南、菲律賓和印尼等渡假勝地。相較於知名度相當高的泰國，資深旅遊業界專家認為越南中部芽莊有著不輸泰國的別樣魅力。
國際中心賴正琳／綜合報導
打滾旅遊業界多年的越南水晶灣集團台灣公司總經理潘品睿指出，越南芽莊有幾項優勢特別突出，在於中越的人情味很濃厚，如果台灣旅客有困難都會積極幫助。另外有不少人去過台灣學過中文，語言障礙不大，大部份餐廳或酒店都有能流利溝通英文或中文的服務員。
潘品睿表示，越南中部有個特點是，島嶼大大小小三百多個，也可以「山島組合」去遊玩，即既去越南山區體驗怡人天氣和「小法國」氛圍，又去海邊島嶼曬太陽，年輕人來越南中部根本不會膩，因為有很多種玩法可以自由變化。
潘品睿分析，過去來芽莊旅遊的最大目的地國為俄羅斯，現今則由韓國和日本旅客取代。
實際走訪芽莊當地廟宇或旅遊勝地，會發現說韓語和日語的旅客佔大多數，芽莊的物美價廉和風光明媚都很適合亞洲旅客前來遊玩，尤其台灣現在有直飛芽莊的越竹航空航程。
搭乘越竹航空從台灣直飛到芽莊後的行程僅3個小時，大幅度地縮短了遊客的旅行時間，過往旅客想來芽莊必須從其他城市轉機或更換交通方式，但現在旅客能以最便捷的方法，來到包含越南芽莊、寧順、平順等旅遊地區，相當推薦旅客前來遊玩。