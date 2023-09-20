印度加拿大關係緊張再升級 印度外交部：建議國人避免前往加拿大
印度與加拿大的兩國關係近期處在谷底，因為印度錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）於6月在卑詩省溫哥華附近遇害，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）19日表示，有可靠情資指出印度特務與尼賈爾之死有關，印度則嚴正否認，兩國為此發生爭端，不僅互相驅逐外交官，印度外交部今日還發布聲明表示，鑑於加拿大「反印度活動」日益增多，建議印度公民避免前往加拿大。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，印度外交部的聲明指出，加拿大在政治上「縱容仇恨印度的犯罪和暴力」，反印度活動日益增多，當地反對「反印度活動」的印度人，人身也遭遇安全威脅。因此，建議印度公民避免前往加拿大。
《BBC》報導指出，其實加拿大早就已經建議加國公民若前往印度需「高度謹慎」，因為印度全境都具有「遭受恐怖襲擊的風險」。
回顧兩國近期爭端，起因於錫克教領袖尼賈爾之死，杜魯多指控印度政府牽涉其中，並強調外國政府在加拿大領土上殺害加拿大公民是不可接受的侵犯，但印度則否認與尼賈爾遭殺害有關，反批加拿大的指控荒謬，更稱加拿大此舉是為了轉移外界對其包庇恐怖份子的質疑。
尼賈爾因為支持錫克教獨立運動，被印度內政部列為「恐怖份子」，而加拿大是除了印度旁遮普邦以外，擁有最多錫克教徒的國家。根據《CNN》報導，印度政府對於加拿大政治人物經常表現出對錫克教分離運動的支持與同情，早已心生不滿許久，兩國之間的緊張在檯面下已經醞釀了一段時間。