▲年紀越大越容易心房顫動　出現7大中風警訊快求助！

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郭志東表示，過度恐慌除了過猶不及，對病情也無補於事，以下是10件可以用來應對心房顫動的事。
1. 盡可能多瞭解自身的診斷︰瞭解可能導致心房顫動的原因可以幫助控制病情。心房顫動的一些危險因素包括︰高血壓、有心臟病或心臟病發作史、糖尿病、睡眠呼吸中止症、心臟手術史、過度飲酒、抽菸等。以下是一些可以諮詢醫生的問題：
- 請問導致我心房顫動的病因為何？
- 現階段最好的治療方法是什麼？
- 有需要改變哪些飲食或生活習慣來幫助控制病情嗎？
- 出現哪些症狀可能暗示更嚴重問題？
2. 明瞭自身的中風風險︰會增加心房顫動誘發的中風危險因子包括︰年齡超過65歲、心臟衰竭、高血壓、糖尿病、中風史及血管疾病史。
3. 了解不幸中風時的警訊：如果出現臉歪嘴斜、手腳偏癱、講話困難，應該立即到急救求助。其他症狀包括面部或四肢突然麻痺、突然變得混亂、行走困難或劇烈頭痛，以上症狀也不可輕忽。
4. 告訴家人病情︰因為心房顫動通常沒有症狀，所以家人不一定能理解你的病情。當你需要他們的時候，能夠隨時做好準備因應。
5. 適量的規律運動︰很多病人可能擔心運動會使心房顫動惡化，但有規律的運動對心健康很重要。運動可以幫助減少心房顫動症狀、降低休息時的心率、減少中風的風險、控制體重及減少患其他疾病的風險。
6. 破除性生活的迷思︰有些病患甚至家屬會擔心性行為可能引發心房顫動發作，引起不良後果。然而，適度合理的性生活對身心健康都有好處。如果在患病後出現勃起困難或其他性功能障礙，則需要告知醫師，盡早處理。
7. 接受心臟復健︰如果心衰竭病患或心肌梗塞病患合併心房顫動，出院後可以考慮心臟復健療程，有助於心臟功能恢復，同時減少日後出現問題的風險，提高生活品質。
8. 適當休息，避免過勞︰疲勞是心房顫動最常見的症狀之一，可以是心房顫動本身或其治療藥物引起的。所以充足的睡眠、有規律的運動和健康飲食有助於緩解疲勞。如果認為與藥物相關，請諮詢醫生，勿自行停藥。
9. 避免誘發因子︰使心房顫動發作的觸發因子因人而異，過勞、酒精、壓力、咖啡因、焦慮、抽菸、疾病或藥物等等都有可能使之發作。如果可能的話，應儘量避免這些誘因。同時，要學會測量自身脈搏，方便知道當下是否過快或不規則。
10. 健康飲食︰對心臟有益的飲食包括少吃加工食品，食用大量蔬菜、適量水果、少吃紅肉、煎炸食物、含糖飲料等等。
[i] https://www.thrscare.org.tw/index.php?action=info-in&cid=3&pid=6
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59226
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