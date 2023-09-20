英國發布香港半年報告　外相重申持續關切黎智英案

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柯維立5月與訪問英國的中國國家副主席韓正會晤，會後表示他曾向中方提及雙重國籍英國公民黎智英案。8月30日，柯維立訪問北京並與韓正及中國外長王毅會談，期間再度就「黎智英案」提出關切，英國外交部在會後新聞稿未觸及黎智英的國籍問題。
6月28日及9月5日，英國國會下議院分別以港區國安法實施週年、英國公民在海外遭拘留監禁為題舉行辯論。當時出席答詢的英國外交部官員指出，在中國出生的黎智英持有英國護照，但未放棄中國國籍；有鑑於中國法律不承認雙重國籍，中方一再拒絕英國官員對黎智英行使領事探視權。
不過，官員強調，外交部將持續與北京和香港當局交涉，並協助黎智英的國際律師團隊。此外，英國駐港官員將持續出席黎智英遭控案件的法院審理；英方自黎智英於2020年遭港府逮捕以來都一直這麼做。
英國國會對政府營救黎智英缺乏進展、以及遲未就中方違背「中英聯合聲明」宣布制裁相關官員，屢次表達不滿。
儘管英國政府多次批評北京和港府違反國際條約和規範、毀棄對香港民眾「一國兩制、高度自治、港人治港、現有資本主義生活方式五十年不變」的承諾，目前因此遭英國制裁的中方官員人數依然為零。
香港主權1997年7月1日由英國移交中國後，英國外交部每6個月向國會發布一次報告，闡述關於香港的「中英聯合聲明」執行情況，19日發布的報告涵蓋今年1月1日至6月30日。
柯維立在前言提到，8月訪問北京期間，他向中方「毫不含糊地」重申英國政府致力確保中英雙方遵循聯合聲明所作承諾的堅定立場。他指出，中國持續不遵守相關承諾。
他提到，港區國安法的應用範圍已超越所謂的國家安全考量。儘管香港的經濟、貨幣和金融系統迄今維持與中方有別且強健，北京假借「國家安全」名義，持續限縮和箝制明載於「中英聯合聲明」及香港「基本法」的權利與自由，有損國際金融重鎮香港賴以成功的法治原則。
儘管如此，柯維立提到，香港各級法院仍維持獨立，但法院須按不透明的港區國安法裁決。在安全事務方面，港區國安法將特首的權力置於法院之上。
英國政府此次發布的香港半年報告內容範圍較以往廣泛，納入更多關於「香港實況」的資訊。
報告提到，英國內政部至今年3月31日止最新統計數據顯示，自英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照移民優惠制度於2021年1月31日開始實施以來，已有約17萬2500港人提出申請，英國政府則已核發16萬6420件簽證。港府持續不承認BNO效力。
在貿易和投資領域，香港是英國第13大貿易夥伴，去年第2季起至今年第1季止總計4個季度期間，英港貨品和服務雙邊貿易額達300億英鎊（約370億美元），年成長率21.9%。在300億英鎊的雙邊貿易額中，英國對港出口額高達202億英鎊。
英港今年上半年也有數次高階官員互訪，包括港府財經事務及庫務局局長許正宇4月訪英，是2019年以來首位訪英、層級相當於英國副大臣的香港官員。5月，教育局局長蔡若蓮訪英。
英國方面，主責投資事務的商業暨貿易部副大臣莊敦文（Dominic Johnson，前譯為強生）以及倫敦金融城市長里昂斯（Nicholas Lyons）分別於5月和6月訪港，促進金融和商業合作。
在防衛事務領域，報告指出，沒有證據顯示北京在港駐軍曾涉入香港內部事務。（編輯：陳慧萍）1120920