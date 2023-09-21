威力彩飆破7.2億！「4星座4生肖」偏財運超強　最佳投注時段出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
第四名：天蠍座
9月21日穀神星落入天蠍座，顯示天蠍座好運不斷，穀神星也代表金色能量，若可以在下注前觀想金色的光茫再下注，金色財氣的能量將能包圍你，讓你奪得頭彩。
第三名：天秤座
火星9月21日落在天秤座，顯示你今日充滿紅色喜氣，若可以綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。
第二名：牡羊座
牡羊座9月21日太陽入偏財宮，今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。
第一名：金牛座
金牛座金星與婚神星9月21日加速進入本命宮，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，建議您在下注前吃一顆蛋代表金星，再喝一杯水在茶杯底下墊一張抄票，再喝下象徵財水，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。
至於好運生肖部分，小孟老師則點名「馬、蛇、鼠、羊」等四名，今（21）日開財運方位為「南方」，建議可往住家或辦公室南方尋找投注站下注，最後則是開運時段，最佳開運時程則是「午間11時至15時」及「晚上7點至8點」，這2個時段購買投注財富運勢最旺。
【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權】