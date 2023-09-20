北市民生社區水果行「誤賣老鼠藥地瓜」！里長急廣播：吃了內出血
今（20）日傍晚，台北市松山區新東里里長華國雄緊急廣播，提醒中午有在「蜜世界鮮果廣場」購買地瓜的居民，盡快交到警察局，因為那些地瓜有加了紅藥水，是要給老鼠吃的，若誤食會造成內出血。稍早傳出，經里長廣播和鄰里間傳播，已成功找到誤買混雜藥水毒地瓜的居民，所幸還未下肚，稍早已拿去蜜世界退錢，而店家也表示有包紅包致意，過幾天也會再次上門慰問關心。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，疑似是蜜世界員工早晚班交接的時候沒有講清楚，導致其中一包有加「紅藥水」的有毒地瓜，中午被民眾買回家，若誤食恐會出現內出血狀況，因此員工嚇得趕緊向前往當地里長辦公室，向里長華國雄求救。
所幸經報案和廣播過後，誤買毒地瓜的民眾才剛削好，並在電鍋內煮食，還沒下肚前就聽到廣播，因此趕快拿到蜜世界退錢，未有人員誤食。
蜜世界晚班員工也說，收店當下發現要投食老鼠的地瓜不見「嚇呆了」，趕緊報警、調監視器，就是為了要趕快找到誤買的阿伯，該名員工語帶哽咽地表示「很緊張、很內疚」是自己的疏失，早晚班交接沒處理好才釀禍，後續應該會改放老鼠板，不會再放老鼠藥了。
此外，該名員工也表示，找到誤買的阿伯後，有包紅包致意，過幾天也會再次上門慰問關心。