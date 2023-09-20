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杭州亞運／郭婞淳帶著椎弓骨裂傷勢出征拚連霸　亞運最後一舞？

▲「舉重女神」郭婞淳本次帶傷上陣，盼能完成金牌二連霸。（資料照／美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳本次帶傷上陣，盼能完成金牌二連霸。（資料照／美聯社）

記者廖聿偉/綜合報導

2023杭州亞運倒數開幕3天，中華隊體操李智凱、舉重郭婞淳和羽球戴資穎等「黃金世代」運動員將再度披上國家隊戰袍，盼能再度攀上顛峰；本屆也將誕生台灣隊史第100面亞運金牌，意義非凡。《NOWnews》也推出亞運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今（20）日要介紹近年台灣的金牌庫舉重，本藉由「舉重女神」郭婞淳領軍，盼能突破上屆的1金、1銀的紀錄。

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台灣女力崛起，近三屆奧運舉重女將都有金牌進帳，亞運也是連兩屆有金牌入袋，今年除了郭婞淳之外，羅楹湲和陳玟卉也都有機會問鼎金牌。

郭婞淳絕對是台灣舉重的指標性人物，她生涯已經完成奧運、亞運、世錦賽、亞錦賽和世大運等各大國際賽的金牌大滿貫，本屆則要挑戰金牌二連霸，但傷勢卻成為最大隱憂。

郭婞淳的腰傷是積勞成疾，其實東京奧運前就已經感到不適，椎弓甚至出現骨裂，但她核心肌群結實，彌補了腰部傷勢，甚至渾然不知，一直到今年初檢查才發現已經受傷許久。

林敬能坦言，郭婞淳終極目標還是放在明年的巴黎奧運，亞運就盡力而為，不過以現階段的狀態評估，成績並不樂觀。」

郭婞淳也有感而發，「似乎碰到亞運年狀況就特別多，可能也是一個週期身體就會出現疲勞、傷勢，但已經學會樂觀面對。」2014年郭婞淳訓練時被槓片砸傷，導致大腿股外側肌，造成肌肉80％斷裂；2018年也是帶傷上陣，但最終順利拿下金牌，而今年同樣遇到傷勢來敲門，能否完成二連霸充滿變數。

而談到這是不是亞運最後一舞，郭婞淳笑說，目前沒有想法，每年其實都有想過可能是最後一次，但不管如何，站上舞台就盡全力表現。

▲舉重女將陳玟卉在東京奧運舉出驚奇，本次也有機會挑戰生涯首面亞運獎牌。（圖／美聯社）
▲舉重女將陳玟卉在東京奧運舉出驚奇，本次也有機會挑戰生涯首面亞運獎牌。（圖／美聯社）
女將陳玟卉在東京奧運奪下銅牌後，也證明實力已足以與世界強權抗衡，本屆亞運她將從原本的71公斤轉往76公斤，力量和爆發力也比過去更好，不過他在日前舉辦的舉重世錦賽表現並不突出，能否將狀態調整回來，成為奪牌的關鍵。

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