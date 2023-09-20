杭州亞運／郭婞淳帶著椎弓骨裂傷勢出征拚連霸　亞運最後一舞？

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郭婞淳絕對是台灣舉重的指標性人物，她生涯已經完成奧運、亞運、世錦賽、亞錦賽和世大運等各大國際賽的金牌大滿貫，本屆則要挑戰金牌二連霸，但傷勢卻成為最大隱憂。
郭婞淳的腰傷是積勞成疾，其實東京奧運前就已經感到不適，椎弓甚至出現骨裂，但她核心肌群結實，彌補了腰部傷勢，甚至渾然不知，一直到今年初檢查才發現已經受傷許久。
林敬能坦言，郭婞淳終極目標還是放在明年的巴黎奧運，亞運就盡力而為，不過以現階段的狀態評估，成績並不樂觀。」
郭婞淳也有感而發，「似乎碰到亞運年狀況就特別多，可能也是一個週期身體就會出現疲勞、傷勢，但已經學會樂觀面對。」2014年郭婞淳訓練時被槓片砸傷，導致大腿股外側肌，造成肌肉80％斷裂；2018年也是帶傷上陣，但最終順利拿下金牌，而今年同樣遇到傷勢來敲門，能否完成二連霸充滿變數。
而談到這是不是亞運最後一舞，郭婞淳笑說，目前沒有想法，每年其實都有想過可能是最後一次，但不管如何，站上舞台就盡全力表現。
女將陳玟卉在東京奧運奪下銅牌後，也證明實力已足以與世界強權抗衡，本屆亞運她將從原本的71公斤轉往76公斤，力量和爆發力也比過去更好，不過他在日前舉辦的舉重世錦賽表現並不突出，能否將狀態調整回來，成為奪牌的關鍵。