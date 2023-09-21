高球／石澄璇「鐵桿精準執行」　繳低於標準桿五桿領先群雌

我是廣告 請繼續往下閱讀
石澄璇表示，打完這場建大輪胎盃之後，周日她將飛往日本備戰日巡資格賽第二關考試，今年也是她職業生涯六年來第一次去考日巡賽，所以有特別針對日本場地加強練球。曾拿下2020緯創女子公開賽冠軍的她，覺得台豐球場今年的場地設置更難打了，「有很多洞的開球台都往後移，因此開球的角度跟以往五次打過的場地設置完全不同，而且長草也比往年更長更密，所以第一桿開球方向很重要，第二桿距離和精準度很重要，上果嶺這桿的策略更重要，執行要做好。」
暫居第二的侯羽薔，抓四鳥、無柏忌，共27推，其中最精彩的表現是第13洞推進長達45呎長的博蒂，以及第15洞從果嶺邊切進7碼博蒂，第17洞和第3洞博蒂推桿也都有12呎和9呎長。「整體狀況而言，在鐵桿和果嶺推桿上的表現都很滿意。」
侯羽薔也是打完這場建大輪胎盃就會飛往美國，為美巡資格賽第二關備戰，因此這場比賽她將盡全力爭取冠軍奠定信心，「第二回合的策略是積極進攻，打出低桿成績，才有機會再往上衝，為自己爭取爭冠的機會。」
25歲來自新豐球場的戴嘉汶，此回合抓六鳥、吞下三個柏忌，最滿意在第3洞推進下坡12呎博蒂推桿和第12洞推進24呎長推博蒂、第7洞12碼切球進洞、第10洞推進10呎下坡博蒂推桿、第15洞7鐵打上果嶺留下3呎博蒂機會以及第17洞切過去距洞只剩15公分，共27推，「希望第二回合長推桿運氣也能和第一回合一樣那麼好。」戴嘉汶最佳成績是去年在台灣大哥大女子賽的第八名，以及在東華球場打出的67桿，「希望今年能突破自己的最佳成績和名次。」