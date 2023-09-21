日職／林襄開球超人氣！樂天金鷲捕手小鄉接球被球迷虧「好羨慕」

高球／石澄璇「鐵桿精準執行」　繳低於標準桿五桿領先群雌

▲ 石澄璇在鐵桿精準執行之下，交出低於標準桿五桿的67桿，暫時領先群雌。官方提供
▲ 石澄璇在鐵桿精準執行之下，交出低於標準桿五桿的67桿，暫時領先群雌。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金300萬元的2023建大輪胎盃今天(9/20)在台豐球場舉行第一回合賽程，來自礁溪球場的石澄璇在鐵桿精準執行之下，交出低於標準桿五桿的67桿，暫時領先群雌。從美國返台參賽的侯羽薔以一桿之差的68桿暫居第二。來自新豐球場的戴嘉汶和泰國選手喬雷達(Chonlada CHAYANUN)、日本選手立浦 琴奈，三人以69桿並居第三。

我是廣告 請繼續往下閱讀
彰化的天氣溫度雖高，但是一整天都吹著微風。八月剛通過日巡資格賽第一關的石澄璇，今天抓下六鳥、吞一柏忌，除了第12洞博蒂推桿長達9呎，其他第11、15、18、3、5洞博蒂推桿都是2-3呎短距離，只花26推，「我沒想到會打那麼好！前兩天打練習輪和配對賽時，感覺狀況都不是那麼好。但是此回合我的每一桿，不管是策略與執行都做得很好。最滿意在第15洞par 3的表現，169碼、側順風、果嶺右邊有沙坑、左邊是OB之下，5號鐵桿打過去、留下2呎短距離博蒂推桿，很滿意這球自己執行得不錯，做得很好。」

石澄璇表示，打完這場建大輪胎盃之後，周日她將飛往日本備戰日巡資格賽第二關考試，今年也是她職業生涯六年來第一次去考日巡賽，所以有特別針對日本場地加強練球。曾拿下2020緯創女子公開賽冠軍的她，覺得台豐球場今年的場地設置更難打了，「有很多洞的開球台都往後移，因此開球的角度跟以往五次打過的場地設置完全不同，而且長草也比往年更長更密，所以第一桿開球方向很重要，第二桿距離和精準度很重要，上果嶺這桿的策略更重要，執行要做好。」

暫居第二的侯羽薔，抓四鳥、無柏忌，共27推，其中最精彩的表現是第13洞推進長達45呎長的博蒂，以及第15洞從果嶺邊切進7碼博蒂，第17洞和第3洞博蒂推桿也都有12呎和9呎長。「整體狀況而言，在鐵桿和果嶺推桿上的表現都很滿意。」

侯羽薔也是打完這場建大輪胎盃就會飛往美國，為美巡資格賽第二關備戰，因此這場比賽她將盡全力爭取冠軍奠定信心，「第二回合的策略是積極進攻，打出低桿成績，才有機會再往上衝，為自己爭取爭冠的機會。」

25歲來自新豐球場的戴嘉汶，此回合抓六鳥、吞下三個柏忌，最滿意在第3洞推進下坡12呎博蒂推桿和第12洞推進24呎長推博蒂、第7洞12碼切球進洞、第10洞推進10呎下坡博蒂推桿、第15洞7鐵打上果嶺留下3呎博蒂機會以及第17洞切過去距洞只剩15公分，共27推，「希望第二回合長推桿運氣也能和第一回合一樣那麼好。」戴嘉汶最佳成績是去年在台灣大哥大女子賽的第八名，以及在東華球場打出的67桿，「希望今年能突破自己的最佳成績和名次。」


高球／戀愛了！長腿主持人白白　兩回合83、74桿通過C級教練考試

高球／經歷四個洞延長加賽！洪玉霖驚險逆轉奪冠、今年第五度封后

高球／王鉦棋切推桿神準　單日抓一鷹三鳥、獨居領先

中華職棒／棒球情人高國輝由來為何　身高、高顏值、高球技受歡迎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞