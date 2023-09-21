我是廣告 請繼續往下閱讀
李碧慧表示，「福商勝蛋品有限公司」112 年 6 至 8 月製作液全蛋商品，使用進口蛋加入國產蛋製成液蛋，原產地標示寫台灣，涉產地標示不實且出貨給北部縣市業者。
對此，新北市學校午餐也暫緩使用液蛋，並規定營養午餐只能使用新鮮現打的國產蛋，食品藥物管理署副署長林金富指出，針對各縣市規範規範也加強針對進口蛋品流向進行查明。
為何巴西液蛋會混入國產液蛋？
食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，國內在蛋品加工過程，如果洗選蛋或光照蛋有問題就會製作成為液蛋，他不會進入洗選過程，而是挑起來打成液蛋，而民眾疑問為何違規業者會將國產與進口液蛋混一起。
林金富表示，如果是巴西蛋的蛋液，來源產地要寫巴西，如果製程會混合國產蛋和巴西蛋，那就要兩種國家的來源國皆要標示，而此次廠商就只有標示台灣，有標示不清的問題。
吃到進口雞蛋會有安全問題嗎？
食藥署食品組副組長鄭維智強調，目前在國內蛋品安全是沒有疑慮，農委會也要依照相關規定進行稽查，但是在加工後的標示問題有不實的問題，就需要積極抽驗查驗。
林金富表示，食藥署在邊境百分百逐批抽驗蛋品，才可以進入後市場，因此，就算國內有進口蛋也不用過於擔心，根據邊境查驗皆無任何過期蛋輸入，因此消費者吃下進口蛋不會有健康的疑慮。
目前針對標示不合格的產品，也會如同其他食品給予限期改善及懲處，不予寬待，另外針對裂殼蛋打成液蛋的問題，食藥署也會啟動液蛋工廠的輔導會於本周啟動嚴密管理。
對於雞蛋流向和加工遭質疑，林金富表示，因雞蛋是屬於民生重要的必須物資，倘若未來還有長時間缺蛋與問題蛋品事件，食藥署不排除將比照過往食安風暴的問題油品、問題添加物，嚴格管制。
例如將雞蛋列為「非追不可」和「非登不可」的項目，要求食品業者一律須進行食品追溯追蹤管理系統，用更嚴格的追蹤和登錄方式來確保蛋品的安全與流向。
民眾去市場要如何挑選新鮮雞蛋？
輔仁大學食品科學系教授高彩華指出，挑選雞蛋可以注意 3 點，當雞蛋外殼有受到破撞或有裂痕就可能會有細菌入侵，這一類蛋品就不要買，另外新鮮但不要選擇蛋殼太薄的，聞起來沒有異味。
傳統市場的散蛋沒有經過水洗，而是生蛋常溫貯藏，台灣可以買到可以購買的管道很多，因此購買量不須太多，建議買回家二周內就食用完畢。另外若是進口蛋外殼有「噴膜」處理，保存期限可達 2 至 3 個月。
圖、文／謝承恩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 進口蛋風波／新北爆9百人吃下問題蛋品，四都宣布營養午餐禁用液蛋！未來恐將雞蛋列追溯追蹤系統