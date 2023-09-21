回憶921地震！地震中心主任郭鎧紋衝出家門 一見報告喊出大事了
1999年9月21日凌晨1時47分，南投集集發生芮氏規模7.3大地震，釀成2417人罹難，5萬1711棟房屋全倒，當年還稱為氣象局的地震中心主任郭鎧紋在24年後回憶到，當時的他正熟睡，被地震搖醒後幾乎立刻換衣衝出家門攔計程車，回到工作崗位執勤，全地震中心成員都戰戰兢兢，氣氛相當凝重，他也透露當年地震發生後最令他心累的事件。
記者張志浩/綜合報導
郭鎧紋分享，921大地震由於發生在凌晨，平常就早睡的他早已進入夢鄉，劇烈搖晃讓他驚醒後，他不浪費任何1秒換好衣褲，並呼叫計程車趕往氣象局；郭鎧紋提及，當時在車上和司機討論地震時，司機並無什麼感覺，但打開當年用BB call傳來的「9大都會區地震震度」資料時，郭鎧紋心想「這個出大事了，沒看過這麼強的地震。」
郭鎧紋說道，當天地震中心集體大動員，除了忙著搜集921主震的數據外，還要同步觀測後續餘震，並替防災單位給予相關數據，在後續幾天心情其實都相當忐忑，不過最令他心累的，卻是每4小時固定要召開的「地震說明記者會」。
郭鎧紋說，當年921大地震的規模和強度都是歷史級別，因此每4小時記者會結束後20分鐘，就要趕著替下一報作準備，更無奈的是，當年各界有太多的疑問，無論是對地震原因、後續情況甚至是地震報告的速度都衝斥著謠言和揣測，讓地震中心要不斷作澄清和解釋，對心境與精神而言，都是莫大的打擊。
不過郭鎧紋也補充，在921大地震事件慢慢平息後，回過頭反而會感謝當年外界的種種鞭策，才讓地震中心不斷精進速報速度，甚至發展出地震預警系統，讓921除了有歷史意義外，也成為人們未來面對防災的一大借鏡。