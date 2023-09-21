Fed利率暫時不變、年底或將再升息！鮑爾放鷹 美股主要指數收黑
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）結束一連2天的貨幣政策會議，在台灣時間21日凌晨宣布，維持現有利率（5.25%至5.5%區間）不變，但年底前不排除會再度升息，消息一出，美股主要指數收盤時皆下挫。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，按兵不動不代表目標已經達成，雖然最新數據顯示，經濟活動正以穩固步伐擴張，失業率維持偏低水平，但現階段尚未感受到本輪升息周期已收到全面效果。
鮑爾指出，為了實現最高就業與通膨率降至2%，已準備好在情況適當時再度升息，強調對Fed和FOMC而言，軟著陸仍是主要目標，會在利率政策上繼續謹慎推進。
有鑑於聯準會「放鷹」，有分析認為，市場將可能首次降息的時間預期延至2024年9月，至於美國接下來12個月內出現經濟衰退的可能性，雖然有所減弱，但機率仍達30%至35%。
20日收盤，美股道瓊指數下跌76.85點，或-0.22%，收34440.88點；標普500指數下跌41.75點，或- 0.94%，收4402.20點；那斯達克綜合指數下跌209.06點，或-1.53%，收13469.13點；費城半導體指數下跌60.22點，或-1.74%，收3398.80點。