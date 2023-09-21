柚子跟「10種藥物」一起吃恐致命！隔兩小時也不行　醫曝安全吃法

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根據國民健康署給一般民眾的每日飲食指南建議，一天宜攝取兩份水果，一份柚子大概是160～165公克，相當於5瓣柚子果肉的重量。
陳佑丞也提醒，大家需要注意柚子的鉀離子含量，每100公克的柚子含有132.3mg的鉀離子，換算成每份柚子（5瓣），約有215mg的鉀離子，「隨便吃個兩份（10瓣），鉀離子就超標了，在透析患者不得不慎！」
而最應該特別注意的一點，是柚子與多種藥物之間的交互作用，陳佑丞表示，因柚子成分含有呋喃香豆素（Fluranocoumarin），會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素 CYP3A4，導致藥物代謝下降，血中濃度上升。
柚子也會抑制腸道中的P-醣蛋白（P-glycoprotein），使得藥物無法排除。在如此加乘作用之下，導致體內藥物濃度過高，作用時間過長，恐會出現危及生命的副作用。
陳佑丞列出常見和柚子出現交互作用的10大類藥物，包含抗凝血劑、抗血小板藥物、抗心律不整藥物、降血壓藥、降血脂藥、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑、抗癲癇藥、攝護腺肥大用藥及促腸胃蠕動藥。
而吃柚子常見的問題，其中包含「柚子與藥物間隔2小時服用就安全嗎？」對此，陳佑丞直言「答案是不行」，因為柚子抑制藥物代謝的作用可長達數小時甚至兩三天，因此即使間隔2小時服藥，也無法完全避免。
陳佑丞表示，有研究發現喝一杯240cc的葡萄柚汁，影響藥物代謝長達72小時，因此為了用藥安全，應盡量避免服用葡萄柚與柚子。若真的想吃，由於交互作用與「劑量」相關，淺嚐一兩瓣還算安全，但太多就不建議。