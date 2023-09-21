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李玟突然過世離婚辦不成　老公Bruce被爆「省了16億元贍養費」

▲李玟（左）驟世，傳出因為離婚程序沒完成，老公Bruce省下天價贍養費。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟（左）驟世，傳出因為離婚程序沒完成，老公Bruce省下天價贍養費。（圖／翻攝自李玟IG）

記者楊穎軒／綜合報導

天后李玟（CoCo）不敵憂鬱症尋短離世，近日週刊曝光她和老公Bruce的婚內協議，男方承認2017年出軌並允諾分手，卻和小三藕斷絲連，讓李玟心死決定離婚，Bruce不僅要賠償一棟近2000萬美元（約6億元台幣）豪宅，再爆出贍養費金額高達5000萬美元（約16億元台幣），不過李玟驟逝，離婚手續沒完成，Bruce因此被譏省了一筆錢。

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▲外傳Bruce（左）打算找律師推翻李玟的遺囑，爭奪亡妻數十億遺產。（圖／翻攝自李玟微博）
▲Bruce（左）曾強調妻子李玟的死和自己沒有任何關係。（圖／翻攝自李玟微博）
據《鏡週刊》報導，李玟驟逝後不久，知情人士透露，她和老公Bruce雖然即將簽訂離婚協議，但手續還沒完成，所以Bruce法律上仍是李玟老公，而隨著李玟離世，導致離婚協議無法成立，等於Bruce省下約16.2億元的贍養費和保住6億元別墅，協議還載明16億可以分2期給付，另支付完畢前，Bruce必須負擔婚姻存續期間相同水平的其他家庭、個人生活費用。

▲據傳Bruce（右）身家高達台幣90億元。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟大姊和二姊在告別式上淒厲哭吼「他害死了我妹妹」，讓外界聯想Bruce的諸多爆料。（圖／翻攝自李玟IG）
Bruce在李玟過世後，曾發聲明反擊外界諸多爆料，「所謂我與CoCo的婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，系部分主體為博取流量的惡意炒作行為，已嚴重侵犯我的名譽權。嚴正警告相關侵權行為人立即停止侵權行為，刪除有關我與CoCo的婚姻及財產狀況的不實言論」，後來出席告別式也親口駁斥「我跟李玟的死100%無關」。

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