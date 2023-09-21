俄國不讓澤倫斯基在UN發言！反遭主席嘲諷：你們停戰他就無需說話
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本週造訪美國，並親自前往位於紐約的聯合國總部，於聯合國大會、安理會特別會議發言，也是自從去年2月俄羅斯揮軍烏克蘭以來，2國在外交場域中最直接的一次交鋒。期間，阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）的一席話，引起俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）不滿，認為他不該違背中立去聲援烏克蘭。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，這場氣氛緊張的會議，是由阿爾巴尼亞輪值主席國，該國總理拉瑪（Edi Rama）在俄國代表試圖阻止澤倫斯基發言時，以俄羅斯長期否認入侵烏克蘭是場戰爭，而只是「特別軍事行動」一事，嘲諷俄國道：「我想向俄羅斯同事及在座的每個人保證，這絕對不是阿爾巴尼亞總理發起的特別行動。」
拉瑪接著對涅班濟亞表示，要想不讓澤倫斯基說話，倒也不是沒有辦法，如果俄羅斯同意停止戰爭，澤倫斯基自然就無須發言。
面對拉瑪的冷嘲熱諷，涅班濟亞十分不悅，不只拒絕回應拉瑪，還攻擊該場會議不過是表演而已，因為拉瑪的言論帶有政治色彩，沒能在會議中「善盡中立職責」。
會後，澤倫斯基在社群平台上，感謝拉瑪力挺烏克蘭，讚許這位兼具藝術家、前籃球運動員身分的阿爾巴尼亞總理，「向世界示範如何正確對待俄羅斯及其虛偽的謊言」。