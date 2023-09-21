iPhone三全音消失！iOS 17「新通知鈴聲」有救了 4步驟簡單改回
蘋果公司19日推出iOS 17正式版，其中一個變化就是將經典的預設通知鈴聲從「三全音」（Tri-tone），更改為「迴響」（Rebound），不僅讓許多用戶覺得不習慣、太小聲，且還不能換回，引來不少果粉抱怨錯過重要通知。對此，科技網站「iPhone 瘋先生」就曝光4步驟教學，可以將手機通知聲改回原版的「三全音」。
記者賴禹妡／綜合報導
「iPhone 瘋先生」指出，iOS 17通知聲有明顯的轉變，主要是為了降低生活日常App的聲音干擾，可以讓需要專心工作或學習的用戶提供幫助，不被iPhone通知聲影響，不過卻不適用於所有用戶。而無法手動更改iOS 17通知聲音，是因為這屬於系統內建預設，蘋果還沒開放支援這項功能，無法讓用戶自訂通知鈴聲。
那麽到底該如何更改回來呢？「iPhone 瘋先生」教學4個步驟，首先開啟「設定」並選擇「聲音與觸覺回饋」，接著點選「收到新留言」，再選擇最下方的「經典」，並更改為「三全音」即可。
不過，由於用戶只能自訂iPhone鎖定畫面下的APP提示聲音，系統預設的通知音依舊無法手動改變，因此「iPhone 瘋先生」建議果粉可以將「訊息聲」和「收到新留言」全都改回經典的三全音通知聲，如此一來鎖定畫面時，才能聽到三全音的響亮通知。
經過記者實測，按照步驟更改為三連音之後，果然部分APP的推播通知還依然是「迴響」，手動更改鈴聲僅侷限於APP有留言或訊息通知才會發出，但若是APP所推送的通知訊息，將會維持「迴響」，只能等蘋果未來更新後開放支援。