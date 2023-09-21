海葵颱風後萬里蟹漸探頭出沒 新北北海岸漁港現撈邀嚐鮮甜海味
因受前陣子海葵颱風影響，魚場風向轉變，位於臺灣富貴角西北方海域的萬里蟹開始湧現，新北市政府漁業處今（21）日發布新聞稿表示，此季節的萬里蟹蟹黃飽滿、肉質肥美，是品蟹的好時機，邀請饕客趁連假前到龜吼、富基及野柳等產地漁港及沿途店家品蟹，到新北北海岸走走，享受最chill的假日時光。
記者吳嘉億／新北報導
中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，因為這次的海葵颱風走後，西北漁場轉成東北風，不少萬里蟹開始出沒，許多捕蟹船主已動身前往西北漁場捕撈萬里蟹，目前市面上的萬里蟹，都是颱風走後第一批上岸的萬里蟹，品質相當不錯，產量也很穩定，價格親民，建議饕客可以趁連假前趕快到北海岸遊玩品蟹。
吳兩成說到，萬里蟹是由花蟹、三點蟹、石蟳所組成，其中花蟹一年四季都有產出，體型大肉質結實飽滿，喜氣的顏色更是受到饕客歡迎；而10月後，三點蟹產量上升成為大宗，其肉質鮮嫩細緻且蟹殼較薄易食用，最後12月則是石蟳，它的蟹肉Q彈、風味濃郁，歡迎大家來嚐鮮。
新北市政府漁業處長簡明雄指出，目前是北海岸最適合遊玩也是當地漁獲盛產的季節，建議民眾可以安排一至兩日輕旅行，從淡水漁人碼頭一路遊覽石門、金山及萬里一帶，除了能在產地品嚐最新鮮生猛的萬里蟹，還能走訪淡水、金山老街、富貴角、地質公園等景點，歡迎民眾到新北北海岸走走，享受最chill的假日時光。