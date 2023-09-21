NBA／公牛願出LaVine加入Lillard交易案 雷霆有望成交易案黑馬
美國職籃NBA拓荒者當家球星Damian Lillard，自7月向球隊提出交易請求後，就對外稱只想為邁阿密熱火效力，導致拓荒者在交易上陷入僵局，但在21日費城記者Kyle Neubeck表示，「芝加哥公牛最近加入追逐Damian Lillard的名單之中，拓荒者想要明星球員、年輕潛力與選秀籤作為回報，但我這幾天聽說公牛願意拿Zach LaVine作為籌碼。」
記者張志宇/綜合報導
隨著許多買家浮出檯面，《ESPN》記者Marc J.Space也給出看法，「近日已經聽到許多球隊在與拓荒者交談，但『當聽到很多球隊與拓荒者交談時』，這也意味著拓荒者願意將Damian Lillard送至熱火以外的球隊。」這也變相意味著，拓荒者有很大的機會不會順從Damian Lillard，將他送往心儀的熱火。
▲Zach LaVine。（圖／美聯社／達志影像）
除了公牛正式加入Damian Lillard爭奪戰，《Sports illustrated》記者Chris Mannix也透露，「如果Damian Lillard在開季前還沒被交易，那麼雷霆隊可能會成為潛在下家。」Chris Mannix也在節目上直言，「若拓荒者不想引進明星球員，只想專心重建，雷霆會是比熱火更好的選擇，他們擁有更年輕的球員，且他們的選秀權不計其數，所以我認為雷霆將會是此交易案中的『黑馬』下家。」
但目前據美媒透露，熱火目前仍是首選下家，但NBA名記Brian Windhorst直言，「拓荒者最初拒絕了來自熱火的報價，但現在又突然對邁阿密所擁有的『資產』非常感興趣，但若拓荒者繼續獅子大開口，很可能再遭到拒絕。」