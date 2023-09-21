921守護居住安全 高雄市私有住宅弱層補強最高450萬
臺灣地震頻繁，今（21）日是921大地震24周年「國家防災日」，高市府每年持續推動「私有住宅耐震能力評估補助」及「私有住宅弱層補強補助」，初步評估每棟初步評估最高補助1萬5千元、詳細評估最高補助40萬元；符合私有住宅弱層補強補助條件者，每棟補助上限為新臺幣四百五十萬元，並以不超過總補強費用百分之四十五為限，歡迎市民踴躍申請。
記者郭凱杰／高雄報導
工務局今年度除延續辦理建築物耐震能力評估補助外，如民眾已申請耐震能力初步評估或詳細評估建築物，針對地震受損主要構造，可檢附相關申請資料文件，向該局提出補助資格審查。另外，今年補助也增加了建築物既有震損、劣化之主要構造，針對地震受損主要構造，以修繕恢復原狀為主要目的。
工務局也強調，完成階段性補強施工的建築物，可爭取大地震來臨時之安全撤離的寶貴時間，也可減輕地震造成建築物之災害及降低市民生命財產的損失。有意願提出申請的民眾可上該局建築管理處網站「112年建築物結構安全性能評估補助」、「112年度私有住宅建築物弱層補強經費補助」實施計畫專區查詢。
另外，國震中心指出，如想了解建築物耐震評估及補強相關資訊，國震中心已成立「私有建築物階段性補強專案辦公室」，可提供民眾及專業人員之技術諮詢服務，可上該中心建物耐震弱層補強資訊網查詢。