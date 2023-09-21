▲【流感/肺炎專題】ACIP建議肺炎鏈球菌疫苗擴大施打　莫非是因疫後反撲？李秉穎解答

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肺鏈疫苗擴至65歲、多打PCV13 原因為何？我國自2008年起推動75歲以上長者接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），並於去（2022）年3月4日擴及71歲以上接種，而今年更擴大至65歲以上民眾接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23。
第一階段於10月2日開打，接種對象為曾打過PCV13（或PCV15）且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8週），可公費接種1劑PPV23。不過，為什麼年齡要擴大到65歲，而且要先打PCV13再打PPV23呢？
ACIP召集人李秉穎提到，其實主因是美國以前早就建議肺炎鏈球菌疫苗長者施打年齡為65歲以上，而且建議最好的打法是先打一劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），間隔1年再打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），台灣今年才這樣執行有點落後美國，不過在亞洲地區台灣是領先的。
他表示，23價（PPV23）是多醣體疫苗，是比較老的疫苗，它刺激的免疫反應較不持久又沒有免疫記憶，打了之後約四五年就慢慢沒效，而13價（PCV13）是結合型疫苗，能夠刺激細胞性免疫、建立免疫記憶，效果能維持較久，因此建議先打13價（PCV13）再打23價（PPV23）作為追加，可讓體內抗體更高。
除了長者外，慢性心肺疾病、免疫功能不全等也和長者一樣有相當高的感染風險，因此也應施打肺炎鏈球菌疫苗。李秉穎召集人表示，針對高風險族群在學術上也是建議先打一劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），間隔至少8個禮拜再打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）去提高免疫反應。
肺炎鏈球菌感染回到疫情前 長者應特別注意根據疾管署資料顯示，2019－2022年累計病例分別為447、228、195及200例。受COVID-19影響疫情期間民眾戴口罩，所以感染情形較低，不過現在解封後感染情形又將回到COVID-19疫情前的情況。今年截至9月6日已累計194例侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確定病例，其中65歲以上占44.3%（86例）。
李秉穎召集人表示，疫情前每年都有好幾百例嚴重肺炎鏈球菌感染，其中長者是發生率高，而且死亡率最高的一個族群，最需要積極接種疫苗，建議長者可以肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗一起施打，2種疫苗安全性都沒什麼問題，也不用擔心13價（PCV13）追加23價（PPV23）會有副作用加成問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59273
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