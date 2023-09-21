Fed鷹浪擋不住！美股全面收黑 台股早盤跌逾150點、台積電挫6元
美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）20日會議決定維持利率不變，但暗示今年內會再升息1碼以對抗通膨，美股主要指數收黑，連帶影響台北股市今（21）日早盤跌逾150點，最低一度跌至16378點。權值王台積電下跌6元至529元，跌幅超過1%。今日散裝航運股續為盤面焦點，AI股成下跌走勢。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數下跌76.85點，或0.22%，收34440.88點；標準普爾指數下挫41.75點，或0.94%，收4402.20點；那斯達克指數下滑209.06點，或1.53%，收13469.13點；費城半導體指數挫跌60.22點或1.74%，收3398.81點。
台北股市今日開低震盪，加權指數以16475點開出，早盤挫逾百點，一度跌至16378點。晶圓代工龍頭、權值王台積電下跌6元至529元，跌幅超過1%。同樣為晶圓代工的聯電跌0.3%、世界先進、力積電小漲1%內。
其他重要電子股，聯發科漲0.4%，南亞科揚升超過1%、宏碁跌0.76%，友達、群創走高，國巨、旺宏、和碩、日月光則走低。大立光受惠於明（22）日蘋果新機開賣，股價逆勢抗跌早盤小漲0.24%，來到2100元位置。
今日散裝航運股續為盤面焦點，其中，中航、裕民、台航、慧洋、四維航早盤漲約1至3%左右；AI股卻成下跌走勢，台燿、勤誠、嘉澤、華星光、建準跌逾3至5%。