秋蟹吃到飽！台北遠東香格里拉推海陸宴 「這兩家」可爆吃松葉蟹
迎接食慾之秋，台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café 新上任主廚林光輝與團隊端出令人食指大動的「海陸盛宴」，自即日起至11月2日，主打澳洲和牛和各式秋蟹料理，包含現切爐烤澳洲和牛、創意滿點的迷你龍蝦蟹沙拉牛肉漢堡、帶有南洋風味的軟殼蟹叻沙湯麵、墨西哥特色蟹肉酪梨手捲、清蒸藍蟹等。另外，想大嗑高檔松葉蟹，台北寒舍艾美酒店探索廚房與喜來登飯店的十二廚，即日起至9月30日於限定時段推出。
記者葉盛耀/綜合報導
遠東Café此次「海陸盛宴」推薦菜色，包含現切慢火爐烤澳洲和牛，主廚嚴選澳洲和牛胸靠腹部的軟嫩部位，將重達5公斤的牛肉以145到165度低溫慢烤2-3小時，簡單灑上鹽和胡椒調味，再經靜置由外而內鎖住肉汁，肉質粉嫩，大口吃肉最是過癮。
螃蟹宴部分選擇多樣，像是軟殼蟹叻沙湯麵，香辣濃郁的叻沙湯加入現煮的米粉、油豆腐、魚蛋等煮滾入味，最後加入酥炸過後的軟殼蟹泡於湯中，香味濃郁、口感滑順。速食店有鰲龍蝦堡，這裡也有龍蝦蟹肉沙拉迷你牛肉漢堡，油花均勻的澳洲和牛牛胸肉，再搭配師傅特製的龍蝦蟹肉沙拉醬，一絲絲龍蝦肉與蟹肉融入滑順的沙拉醬中，裡面還加上些許蝦卵增添口感，香酥麵包搭配鮮美多汁的內餡，香濃卻不膩。
另外還有香辣軟殼蟹卷、炸蟹棒天婦羅卷、墨西哥蟹肉酪梨手捲、螃蟹玉米粥、清蒸鮮蟹及什錦海鮮等菜色，通通都可吃到飽。遠東Café自助餐廳餐價，最低平日下午茶每人980+10%元、最高為假日午、晚餐每人1780+10%元。
提起螃蟹吃到飽，其他飯店其實都有推出松葉蟹無限量供應，像是台北寒舍艾美酒店探索廚房即日起至9月30日，平、假日午晚餐推出「狂歡義夏」南義與地中海美食活動，多種義式料理如加爾加諾比薩、義大利炸海鮮之外，還加上火烤蒜香奶油松葉蟹。餐價成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。
喜來登飯店的十二廚也是即日起至9月30日，於週一至週五晚餐、假日午晚餐祭出「泰美味」泰國美食節，拉差達火山排骨、豬肉河粉等多款泰國美食之外，還有清蒸松葉蟹，搭佐特製魚露醬，都將不定輪番於餐檯上。餐價平日晚餐每位1,490元+10%、假日午、晚餐每位1,690元+10%。