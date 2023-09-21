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要打造健康台灣、樂齡社會！賴清德主張設「百億癌症新藥基金」

▲賴清德今舉行「國家希望⼯程」國政願景發表會，主題為「健康台灣‧樂齡幸福社會」。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.21）
▲賴清德今舉行「國家希望⼯程」國政願景發表會，主題為「健康台灣‧樂齡幸福社會」。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.21）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（21）日舉行「國家希望⼯程」國政願景發表會，主題為「健康台灣‧樂齡幸福社會」。賴清德針對健康台灣及樂齡社會拋出政見，包含將設立「百億癌症新藥基金」，減輕罹癌病友沉重負擔及串聯南北生技園區，打造「台灣生醫產業廊帶」；賴強調，他對國家醫療政策熟悉、了解醫療需要，「請大家支持我，我會給大家健康台灣及樂齡的幸福社會！」

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繼發表「0～22歲投資未來世代」政策後，賴清德今日繼續在民進黨黨中央推政策牛肉，包含競總國政召集人暨青平台基金會董事長鄭麗君、新境界文教基會執行長陳東升均與會出席。

「要打造健康台灣，讓國民健康、國家更強，讓世界擁抱台灣！」賴清德表示，盼藉由他的醫療專業與醫界合作，打造健康台灣，讓國際社會擁抱台灣，其中有幾項重點，包含要通過「健康憲章」，國家未來提出的建設或政策應不違背健康為原則；持續提升醫療服務品質，增進國人健康；改善醫療人員工作環境，強化醫事人力增補，會支持三班護病比入法；確保健保永續，積極導入健康促進及疾病預防；全面優化兒少醫療照顧；增加心理健康支持，擴大推動「年輕族群心理健康支持方案」，發展「社區心理衛生服務」；此外，會強化國家癌症防治計畫，將設立「百億癌症新藥基金」，減輕罹癌病友沉重負擔，目標2023年時，讓癌症死亡病人減少三分之一。

賴清德接續說，除了強化「原住民族健康服務」，也會用智慧醫療結合健康照護，推動生醫產業成為下一個兆元產業，將以資通科技提升健康照護效率及品質，並串聯南北生技園區，打造「台灣生醫產業廊帶」。

至於長照3.0政策上，賴清德說明其重點，包含強化重度失能者照顧，優化住宿式服務機構；照顧不離職，照顧有喘息；提高長照服務涵蓋率，加強照顧服務功能；打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務，而這些政策對長照發展會更具體，橫向聯繫會發揮更高功能。

賴清德續指，將新增居家或社區的晚間到宅照顧、增加住宿式服務機構的量能，如盤點公有土地由政府興辦，或是提供土地委託民間興辦等，此外，會擴大「住宿式服務機構使用者補助方案」，今年已提高至最高12萬元，未來會提升至一年最高18萬元；對於輕中度失能者，提高一對多社區照顧服務比例、擴大權責照護制度，持續增設醫療照服員，並改善巴氏量表，建立多元標準，滿足照顧服務需求。

賴清德強調，健康是文明國家的象徵，健康是幸福社會的基礎，健康也是他給全國人民的承諾；他細數過去經歷，並有著醫療背景，「我對國家醫療政策熟悉、了解醫療需要，請大家支持我，我會給大家健康台灣及樂齡的幸福社會！」

由於民眾黨總統參選人柯文哲今天也發表社福政策記者會，是否是隔空拚場？賴清德笑說，應該是巧合，政見討論已久，排定推出時間，也是之前就設定的。

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