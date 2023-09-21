美聯準會FOMC翻牌！這原因亞幣趴倒 新台幣早盤貶破32.1元
美國聯準會（Fed）公布最新聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果，一如市場預期維持利率不變，但為抑制居高不下的通膨，暗示今年仍可能再升息，亞洲主要貨幣兌美元走貶，日圓更已貶破148價位，新台幣兌美元今（21）日早盤也續貶，一度來到32.102元，貶值8分。不過，下午台灣央行理監事會議也將登場，市場同步關注是否跟進美國暫停升息。
記者顏真真／台北報導
美國去年3月起積極升息，隨著通貨膨脹降溫，近幾個月明顯放慢升息腳步，這兩天的9月例會也在今日公布最新利率決策結果，如市場預期聯邦資金利率目標區間保持在最高的5.25%至5.5%，但不排除日後調高利率，「堅定致力」讓通膨率回歸目標2%。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會則強調，今年是否會再升息尚無定論，一切依後續數據而定，但多數官員認為可能需要進一步調高利率。
在美國還可能再升息之下，美元指數走揚至105.57附近，亞洲主要貨說美元全倒，其中日圓今日早盤一度貶至148.45兌1美元，韓元兌美元也貶來到1338.55附近，人民幣中間價微幅上調至7.1730兌1美元，但離岸人民幣兌美元貶至7.3126價位。
至於新台幣兌美元今日早盤也再貶，以32.04元、貶值1.8分開出，在美元指數走強及台股走跌之下，新台幣兌美元進一步貶破32.1元，一度來到32.102元，貶值8分，目前在32.091元震盪整理，貶值6.9分。不過，下午台灣央行理監事會議也將登場，是否跟進美國暫停升息值得關注。