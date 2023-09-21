為921罹難亡魂超渡祈福 高雄「阿蓮媽」廣發英雄帖
今(21)日是921大地震24周年，高雄阿蓮天聖宮今年特別為當年事故不幸罹難的兩千多位亡者，舉行大型法會，並廣發英雄帖，若有十方善信與其他宮廟，有意願參與這場殊勝法會者，可向廟方洽詢，阿蓮天聖宮董事長徐清榮表示，若有921罹難者家屬，想為親人祈福消災，當天可到天聖宮參加，法會所需費用則全由廟方負擔，不另收費。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄阿蓮天聖宮董事長徐清榮表示，廟內供奉的天上聖母媽祖日前降旨，因有921震災罹難亡靈向「阿蓮媽」傾訴，因迷失方向，在人間徘徊遊蕩多年，「阿蓮媽」故發願，為往生亡靈舉辦法會，讓祂們能夠聽經聞法、離苦得樂。
同時玉皇大帝也降旨允准，謹訂於農曆9月21日~27日（國曆11月4日-11月10日共計7天），舉辦大型法會，因人力需求眾多，「阿蓮媽」也指示廟方廣印英雄帖，若有意願協助誦經或擔任其他事務志工者，可至高雄阿蓮天聖宮領取英雄帖，為此次法會貢獻一己之力。
高雄阿蓮天聖宮，為阿蓮區信仰的中心之一，過去「阿蓮媽」也多次指示廟方舉行路祭，為高雄近幾年因車禍過世的亡魂祈福，2021年5月媽祖聖誕時，還設立集氣屋，為台鐵太魯閣號事故中不幸罹難的往生者祈福迴向，總統蔡英文、副總統賴清德及監察院長陳菊等政要，也多次造訪天聖宮，向媽祖上香祈求風調雨順、國泰民安。