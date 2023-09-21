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隱身金山老街旁溫泉公園內日式建築　原來「它」還有這功用

▲隱身在中山溫泉公園內的日式建築，是一座地下化礫間淨化設施。（圖 ／新北市政府水利局提供）
▲隱身在中山溫泉公園內的日式建築，是一座地下化礫間淨化設施。（圖 ／新北市政府水利局提供）

記者吳嘉億／新北報導

新北市金山地區有著名的金包里老街跟溫泉，遊客到金山老街遊玩逛街享受美食時，順遊一旁的中山溫泉公園，裡頭除了有公園美景及泡腳池體驗免費溫泉外，還可以看到有一棟別具特色的日式風格建築物，新北市政府水利局今（21）日說明原來屋內是放置淨化污水的礫間淨水處理設備，而屋外則是特地打造成拍照打卡的清新文青去處，吸引三五好友前往輕鬆、拍美照。

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▲三五好友可以到溫泉公園輕鬆玩輕鬆拍。（圖 ／新北市政府水利局提供）
▲三五好友可以到溫泉公園輕鬆玩輕鬆拍。（圖 ／新北市政府水利局提供）
新北市政府水利局長宋德仁表示，為有效杜絕金山老街及未接管的生活污水排入金包里溪，利用長628公尺的雙邊明溝，將未接管的生活污水截流，截流後的污水直接送入位於中山温泉公園這座日式風格的礫間處理廠，其特色為結合地下化礫間淨水設施及地上綠美化造景，處理量每日可達1,700立方公尺，相當於每天可處理約8,500人次生活污水量。

宋德仁進一步說明，金山礫間處理設施針對當地水質特性，增加浮除設備，先將油污去除乾淨，再經微生物吸附、分解溶解性有機物，有效地去除臭味及雜質，處理後的放流水質清澈無味，再放流回金包里溪補注基流量，這麼一來就改善了金包里溪中下游段的水質。

在地居民陳先生說到，金包里溪整治前，是一條水泥加蓋的生活排水溝，兩旁樹蔭茂密，走在其間感覺相當陰暗，整治後修建砌石護岸與清新乾淨河道，變身為自然開放的空間，讓人心情也跟著開朗起來，也讓絡繹不絕的遊客來溫泉泡腳及休憩，一同親眼見證金山優質溫泉與金包里溪的清流。

▲置身日式遮蔭亭下泡腳體驗免費溫泉。（圖 ／新北市政府水利局提供）
▲坐在日式遮蔭亭下泡腳池體驗免費溫泉。（圖 ／新北市政府水利局提供）

 

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