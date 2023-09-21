晶片結合生成式AI、升級半導體設備　國科會盼晶創台灣帶動全產業

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晶創台灣方案有4大重點，第一是鼓勵國內外公司或學研機構利用晶片與生成式AI技術，發展各行各業的創新解決方案；第二是透過升級半導體設備與教材，讓台灣成為全世界最好的晶片人才培育環境，也歡迎各國對半導體技術有興趣的優秀學生來台學習；第三是協助產學研加速發展異質整合與先進製程技術；第四是因應未來對創新與資金的高度需求，邀請全世界的新創團隊與投資機構來台發展，為新創提供最好的支援與服務。
行政院政務委員兼國科會主委吳政忠表示，台灣擁有全世界最完整的半導體產業鏈，結合生成式AI等關鍵技術發展創新應用，將可帶動全產業發展；未來政府將以國際級的思維與視野，與產業及學研界攜手，把握黃金時刻、為台灣科技產業創造新局。
對於升級半導體設備與教材，吳政忠說，台灣的半導體設計中心、工研院、6個半導體學院的一些設備，必須跟上業界腳步，才能夠訓練人才，提供給業界。
另外，會中國發會和國科會也分別報告創新創業國際鏈結及國家量子科技發展現況，展現協助新創對接國際與拓展市場、以及量子關鍵技術等跨部會推動成果。
國科會指出，因應未來量子世代的變革，量子科技發展已被列為國科會8大前瞻科研平台之一。自110年國科會攜手經濟部及中研院，整合產官學研等跨部會單位成立量子國家隊，致力於研發包括「通用量子電腦硬體技術」、「光量子技術」、「量子科技軟體技術」等項目。歷經1年半，目前研發成果包含已將超導量子位元製作導入半導體製程、已製作四光量子位元晶片、成功實現星狀量子通訊網路等。
吳政忠表示，政府將持續強化台灣在IC設計、半導體製造研發、量子科技及人才的量能，且藉由槓桿國際先進技術，來加速台灣量子科技的研發，希望開發出台灣獨到的量子科技軟硬體產業之關鍵核心技術，讓台灣在全球的量子科技競爭中占有一席之地。
創新創業國際鏈結部分，國科會指出，政府自2016年推動亞洲．矽谷計畫，透過對接國際生態系、加速新創拓展海外市場及引進國際創新創業資源3大面向，整合政府及民間資源協助新創搶進全球商機，透過國發基金引進國際創投，共同促成新創獲投及合作商機達新台幣370億元；在對接國際生態系方面，目前已與日本、美國、新加坡等新創重點市場建立交流管道，已輔導超過1,300家國內外新創、連結國際逾百個加速器及新創生態圈組織，匯聚全球的創業資源及人才。
吳政忠說，未來將持續與海外重點市場建立合作平台，透過多元且創新的方式提升新創的國際曝光度，並利基於台灣半導體的全球關鍵地位，加強吸引晶片等Deep Tech新創來台合作，共同搶進全球價值鏈。