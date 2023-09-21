▲三陰性乳癌轉移恐無藥可醫　新型藥物如「散彈槍」擊殺癌細胞

我是廣告 請繼續往下閱讀
昔日治療武器少 產生抗藥性恐無藥可醫每年逾萬位婦女罹患乳癌，奪走逾2,000位婦女性命。根據國健署109年數據統計，乳癌為台灣女性發生率最高的癌症[1]，更是十大癌症死亡率的第4名[2]。其中三陰性乳癌特性為「高抗藥性、高復發與高轉移」，5年存活率僅剩11.5%[3]，確診就宛如被判處死刑。而年輕型的三陰性乳癌患者經常處於結婚生子與育兒的人生重要階段，對患者身心靈影響甚鉅。
台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，三陰性乳癌顧名思義就是荷爾蒙接受體：雌激素接受體（ER）、黃體素接受體（PR）、第2型人類表皮細胞接受體(HER2)皆呈現陰性[4]，因此荷爾蒙療法也無用武之地。
由於三陰性乳癌缺乏治療標的，無法針對癌細胞進行精準治療，使得治療選擇少，轉移性三陰性乳癌較其他類型乳癌存活率低，大多數病患存活期約僅2年。過去患者主要都是化療再化療，但傳統化療容易產生抗藥性，隨著更換藥物的次數增多，藥效持續時間越來越短，最後患者將面臨無藥可用的困境。
近年雖然有新治療推陳出新，但事前基因檢測卻限制了患者治療的機會。洪進昇指出，只有約30%的三陰性乳癌患者適用免疫療法，僅約5-6%的病友能使用PARP抑制劑，其餘患者即使積極配合治療，也可能因基因檢測資格不符被排除在外，存活機會受到限制。
Trop-2抗體藥物複合體 延雙倍存活期所幸經歷近20年空窗，三陰性乳癌現今終於找到標靶，「Trop-2抗體藥物複合體」已在歐美台獲得核准[5]，且為國際治療指引推薦使用[6]，無須事前基因檢測。
洪進昇進一步說明，抗體藥物複合體（ADC；Antibody-Drug Conjugate）是由抗體與藥物組合而成，研究指出Trop-2蛋白在三陰性乳癌患者的癌細胞中有超過95%的高表現[7]，因此Trop-2抗體藥物複合體可以透過Trop-2蛋白精準鎖定並毒殺癌細胞，作用如同散彈槍一般，釋放強效毒殺藥物攻擊鎖定的目標，連帶攻擊周邊癌細胞。
國外研究數據指出，使用Trop-2抗體藥物複合體的轉移性三陰性乳癌患者，腫瘤縮小的比例高達傳統化療的7倍[8]、疾病進展風險下降59%4，更能延長雙倍存活期，且相較傳統化療副作用更小、耐受性更佳。
人生卡關 醫界、病友團體盼加速給付乳癌防治基金會董事長張金堅分享，沒有健保給付的情況下，大多數人無法負擔高額藥費。根據2019年統計顯示，僅約3成癌友所需用藥能獲得健保即時給付[9]，而轉移性三陰性乳癌就可用藥物少，健保核准的藥物又更少。很高興看到突破性的治療方式進入台灣，期盼能夠儘速獲得健保給付，幫助病友減輕治療壓力，並獲得更好的治療品質。
[3] Howlader N, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018 Jun;27(6):619-626.
[4] 台灣癌症基金會 認識三陰性乳癌 選擇適合的治療方式
[5] NCCN Guidelines® Insights: Breast Cancer, Version4.2023 https://doi.org/10.6004/jnccn.2023.0031.
[6] S.-A. Im,A. Gennari,Y.H. Park et al. Pan-Asian adapted ESMO Clinical Practice Guidelines for the diagnosis, staging and treatment of patients with metastatic breast cancer https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2023.101541.
[7] Merve Aslan, et al. Oncogene-mediated metabolic gene signature predicts breast cancer outcome. NPJ Breast Cancer. 2021; 7: 141.
[8] Bardia A, et al. N Engl J Med. 2021 Apr 22;384(16):1529-1541.
[9] TmCDF台灣癌症新藥多元支持基金網站 (以 2019 通過健保給付之癌症新藥為例)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59328
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw