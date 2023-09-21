基隆新打卡點！超萌胖橘貓3D螢幕原來在這　台北白晝之夜10/7開跑

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智崴科技表示，當人潮少的時候，胖橘貓處會呈現安穩熟睡狀態，並發出可愛的呼嚕聲，一旦人潮變多，則設有感應裝置通知牠起床，胖橘貓就會伸懶腰探出頭，看看外面發生什麼事，有時為了看海景，還會不小心跳出窗外！胖橘貓還推出命名活動，自今日起至10月20日止，到「Aniverse Keelung臉書粉絲專頁」參加胖橘貓命名活動，就有機會得到「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」免費門票。
另外，今年的臺北白晝之夜即將在10月7日(週六)18:00開始，連續12小時在信義區跨夜舉辦。本屆最受矚目的作品之一，就是近年享譽國際的法國街頭影像藝術家JR發起的全球藝術計畫，《Inside Out Project》即將在臺北展出。10月7日當天開幕時，會將臺北市民以「Born Free生而自由」為主題所拍攝的數百張91公分寬、135公分高的巨幅黑白照片，張貼在臺北市政府的正門。
昨(20)日在自由廣場上，正式啟動了「Inside Out Taiwan」全球藝術影像計畫的第一波照片拍攝行動。以「Born Free」為題，邀請了LGBT+族群、外籍人士、新移民、NPO工作者等族群加入拍攝，除了貫徹《Inside Out Project》計畫在世界各地支援弱勢人權的精神，將各族群追求自由平等的議題在臺北匯集呈現之外，更有迎接聯合國大會1948年在法國巴黎夏樂宮通過的世界人權宣言75週年的意義，並表達對臺灣民主的珍惜與支持。
除了首站的自由廣場，「Inside Out Taiwan」攝影車將巡迴台北各大地點，包括陽明山冷水坑停車場、松山慈祐宮、松山文創園區、西門捷運站六號出口，以及台北101等，預計將總共蒐集1,500張以上的市民照片。
除了拍攝行動，本次計畫最特別的是同步邀請拍攝者錄下對「自由」的闡述，尤其台灣身在如此特別的國際處境中，對於「自由」，每個人都將會有獨到的感受。《Inside Out Project》團隊也將會精選錄音，放在官方網站上，讓全世界都聽得到來自臺北和臺灣的自由之聲。
而《Inside Out Project》攝影車拍攝完成的照片，也即將從白晝之夜的前夕10月2日開始，陸續在臺北市立美術館、自由廣場、松山文化園區等地標性的地點張貼，並在10月7日白晝之夜開幕開始，在臺北市政府大門及市府前小型集會廣場做最大幅的張貼與呈現。