日圓貶破148！換匯價再現「0.21」字頭　這樣做還有更甜價

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美國聯準會FOMC今日也決議維持利率不變，但暗示今年仍可能再升息，以壓抑居高不下的通膨，日圓一度貶至148.45兌1美元價位，目前在148.32元震盪整理，即便新台幣兌美元今日早盤也貶，一度貶破32.1元，但相較日圓貶更多，也使得台銀日圓現鈔賣出人買今日開盤也持續出現「0.21」字頭，最低來到0.2196元，目前拉回至0.22元上下震盪。
不過，外匯專家李其展近日受訪時表示，目前看來日本央行政策沒有明顯改變，日圓兌美元確實仍往150方向走，預計日本最快年底才有機會脫離「負利率」，若有日圓換匯需求，「買賣中間價0.22元、現金價0.225元以下就是不錯價位」，因為要日圓很快一直往下走也不容易，畢竟日圓貶，新台幣也弱，要很快貶破去年10月中間價0.211元也不容易，只是日圓還是弱的，有需求就可以買。
當然，想換匯還有更省的作法，除臨櫃換匯之外，還有線上結匯、外幣ATM及外幣帳戶等，一般臨櫃換匯較不划算，匯率以「現金賣出價」計算，在手續費部分，除了台灣銀行、兆豐銀行不需要手續費（機場櫃檯除外，會收100元手續費），多數銀行都會收取大約100元手續費，但臨櫃換匯可換得鈔票面額相對彈性，有小面額可供選擇。
另外，為讓民眾可以快速提領外幣，國內多家銀行都有設置外幣ATM，並針對新台幣存款戶提供匯率折讓優惠，在手續費的部分，本行存戶都不需要收取手續費，他行金融卡到台灣銀行、兆豐銀行的外幣ATM提領外幣，也只需要5元的手續費。
若在線上結匯，價格也會再便宜一些，有些銀行也會不定時推出換匯優惠方案，因此，現在也有不少人會採取線上結匯方式，有的銀行APP還可先設定預想要的匯價，一旦到了這個價格，就會通知客戶，就可以趁便宜價格多換一些，並先存入外幣帳戶，等要用時再提領出來。