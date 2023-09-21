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日圓貶破148！換匯價再現「0.21」字頭　這樣做還有更甜價

▲日圓兌美元貶破148價位，日圓兌新台幣換匯價也再現「0,21」字頭，若採線上結匯，價格還會再便宜，有些銀行也會不定時推出換匯優惠方案。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元貶破148價位，日圓兌新台幣換匯價也再現「0,21」字頭，若採線上結匯，價格還會再便宜，有些銀行也會不定時推出換匯優惠方案。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）公布最新聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果，一如市場預期維持利率不變，但為抑制居高不下的通膨，暗示今年仍可能再升息，日圓兌美元也進一步貶至148.45價位，而且市場持續看弱日圓，甚至可能下探155。雖然新台幣兌美元也貶，但台灣銀行日圓現鈔賣出價今（21）日早盤也現「0.21字頭」，目前最低來到0.2196價位，若透過線上換匯等方式，價格還會更便宜。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時也有表示，日圓兌美元確實往150價位方向走，可是要很快一直往下也不容易，有換匯需求者，現金價0.225元以下都是不錯價位。

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野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成昨日受訪時指出，日圓兌美元將持續走貶，不僅全年會貶至150價位，甚至會見到155、156，主要是日本央行因應較慢，加上執政的自民黨人數較多的偏安倍派認為寬鬆政策應該持續，考量這一派的人數比較多，再加上目前經濟狀況，美國經濟未轉強，亦帶動美元走強，也讓日圓持續貶值至今，他預估日本可能會等到明年3月後才可能採取具體因應政策，預估日圓貶勢會持續半年左右，年底甚至就可能看到155價位。

美國聯準會FOMC今日也決議維持利率不變，但暗示今年仍可能再升息，以壓抑居高不下的通膨，日圓一度貶至148.45兌1美元價位，目前在148.32元震盪整理，即便新台幣兌美元今日早盤也貶，一度貶破32.1元，但相較日圓貶更多，也使得台銀日圓現鈔賣出人買今日開盤也持續出現「0.21」字頭，最低來到0.2196元，目前拉回至0.22元上下震盪。

不過，外匯專家李其展近日受訪時表示，目前看來日本央行政策沒有明顯改變，日圓兌美元確實仍往150方向走，預計日本最快年底才有機會脫離「負利率」，若有日圓換匯需求，「買賣中間價0.22元、現金價0.225元以下就是不錯價位」，因為要日圓很快一直往下走也不容易，畢竟日圓貶，新台幣也弱，要很快貶破去年10月中間價0.211元也不容易，只是日圓還是弱的，有需求就可以買。

當然，想換匯還有更省的作法，除臨櫃換匯之外，還有線上結匯、外幣ATM及外幣帳戶等，一般臨櫃換匯較不划算，匯率以「現金賣出價」計算，在手續費部分，除了台灣銀行、兆豐銀行不需要手續費（機場櫃檯除外，會收100元手續費），多數銀行都會收取大約100元手續費，但臨櫃換匯可換得鈔票面額相對彈性，有小面額可供選擇。

另外，為讓民眾可以快速提領外幣，國內多家銀行都有設置外幣ATM，並針對新台幣存款戶提供匯率折讓優惠，在手續費的部分，本行存戶都不需要收取手續費，他行金融卡到台灣銀行、兆豐銀行的外幣ATM提領外幣，也只需要5元的手續費。

若在線上結匯，價格也會再便宜一些，有些銀行也會不定時推出換匯優惠方案，因此，現在也有不少人會採取線上結匯方式，有的銀行APP還可先設定預想要的匯價，一旦到了這個價格，就會通知客戶，就可以趁便宜價格多換一些，並先存入外幣帳戶，等要用時再提領出來。

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