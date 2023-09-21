天氣預報／明迎入秋「首波東北風」！北台灣會下雨 下週恐有颱風
今（21）日仍是各地晴朗、白天偏熱，午後近山區有局部大雷雨的天氣型態，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，明後兩天（9月22日至9月23日）有微弱東北風，氣溫降幅不明顯，但北海岸、東北部有局部短暫雨的機率；此外，下週四（9月28日）西北太平洋有2個熱帶擾動活動跡象，但還有很大不確定性，是否成為颱風有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日各地晴朗，白天偏熱、清晨微涼，近山區午後有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨的機率，中央氣象署也說明，午後降雨主要落在桃園以北、中南部及各山區有，晚上馬祖也將轉為有局部短暫陣雨。各地區氣溫部分，北部攝氏23至35度、中部攝氏25至35度、南部攝氏25至36度、東部攝氏22至35度。
吳德榮提及，明日、週六微弱鋒面掠過北部海面，風向轉微弱東北風，但無冷空氣影響，迎風面北台灣雲量略增，北海岸、東北部將有局部短暫雨的機率，其它地區仍是晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨；各地白天仍偏熱。下週日至週三（9月24至9月27日）東半部水氣漸增，北海岸、東半部都偶有局部短暫雨的機率；西半部多雲時晴、白天仍偏熱，山區午後有局部短暫陣雨。
吳德榮補充，最新歐洲和美國模式模擬，下週四「西北太平洋」有兩個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置持續調整中，且模式間的差異仍大，代表有很大的「不確定性」，對「中秋連假」有什麼程度的影響，目前無從得知，應再耐心觀察。