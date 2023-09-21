文博會明開展！9位AI導覽員將現身　邀觀眾當建築師、規劃空總

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文化部指出，文博會主展區空總所在基地，是台北市中心目前僅有的大面積土地，佔地超過7公頃，並擁有美麗的古蹟和綠化空間。自2012年空軍總部遷址、2018年文化部接手成立台灣當代文化實驗場（C-LAB）後，透過景觀改造、卸除圍牆、舉辦藝術與科技展演等活動對外開放，也引起各界對於空總未來運用構想的眾多討論。此次展覽即是希望打破過去國家建設多是由上而下單一方向進行，而要讓文化權利的主體「民眾」，藉由更多的想像，一起成為未來空總建設的關鍵角色。
文化部提到，該展覽透過對舊空總基地的歷史更迭介紹，為觀眾建立空間背景脈絡，並由9個虛擬人物引導觀眾參與「空總未來」的建構，希望參觀民眾共同「打開」空總多重未來可能性，透過AI技術的輔助，人人都能化身AI建築師共同打造「打開」空總後，各種可能的建築風格，共創新世代首都文化投資新想像，民眾運用AI技術形成的空總未來建築構圖，除了可以立即融入於策展內容本身，還可以自行保存下來或分享到社群。
《打開空總 X AI多重未來》由實踐大學設計學院VISION BASE策展，並由實踐大學建築設計學系主任王俊雄及媒體傳達設計學系主任陳威志統籌策劃，協同都市設計學會理事長梁豫漳、實踐大學建築設計學系助理教授盧彥臣共同參與。合作單位包括中華民國都市設計學會、底醞敘事股份有限公司、木下曰本動畫有限公司，集結各界專家進行數據分析、內容規劃及畫面呈現。
文化部說，特展期間也將舉行多場AI工作坊，除簡介AI圖像生成的基本概念與原理，也將引導大家使用最新的AI圖像生成技術創造空總多重未來想像；展場導覽活動將邀請講者從不同面向導覽本檔展覽，從想像的提案、群眾的理解到專家的解讀，回應「多重未來」的核心概念，盼以更具互動性的方式，多方面討論首都文化的未來。