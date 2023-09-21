《古惑仔》大傻成奎安離世14年！長子「藏市價近100萬毒品」被捕
香港資深藝人成奎安，曾在《古惑仔》系列、《運財五福星》、《監獄風雲》、《摩登衙門》等片飾演「大傻」聞名，後因罹患鼻咽癌離世。成奎安逝世14年，其擔任村長的大兒子成旭文昨（20）日因涉藏毒、販毒被捕，警方在他的住處查獲近1公斤大麻，市值約港幣23萬元（約新台幣94.3萬元）。
記者黃雅琪／綜合報導
綜合港媒報導，香港警方黃大仙特別職務隊接獲線報，昨日早上突擊到西貢南圍村一間村屋，在已故藝人「大傻」成奎安的兒子、南圍村村長成旭文的公寓內查獲，約900克的大麻、一批吸食毒品工具，且該批大麻已被分裝成小包裝預備出售用，警方依涉嫌販運危險藥物、藏有危險藥物，以及藏有工具可作吸食用途逮捕成旭文。
「大傻」成奎安生前有兩名妻子，他與元配馮月華生下大兒子成旭文、再跟二房陳美芝誕下成俊昕；成旭文的兒子成俊賢是成奎安最疼愛的孫子，他在2021年凌晨駕車外出時，途經西貢科技大學路段發生車禍，頭部重創、送醫不治，享年25歲。
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